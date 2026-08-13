Скільки коштує зібрати дитину до школи 2026 року: які ціни на речі для учнів різного віку

Скільки коштує зібрати дитину до школи 2026 / © Фото з відкритих джерел

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Серпень традиційно стає найдорожчим місяцем для батьків школярів. Перед початком навчального року потрібно придбати не лише зошити та ручки, а й рюкзак, одяг, взуття, спортивну форму та інші необхідні речі. До того ж витрати суттєво відрізняються залежно від віку дитини: першокласнику доводиться купувати майже все з нуля, тоді як старшокласнику часто достатньо оновити частину гардероба та канцелярії. Розповідаємо, які актуальні ціни в Україні на сьогодні, у скільки обійдеться підготовка дітей різного віку до нового навчального року.

Скільки потрібно витратити на першокласника

Найбільший бюджет зазвичай потрібен саме для дитини, яка йде у перший клас. Адже батькам потрібно придбати ранець, пенал, повний набір канцелярії, одяг для школи, спортивну форму та взуття.

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За актуальними пропозиціями, якісний ортопедичний рюкзак для першокласника коштує приблизно 1200–3000 грн, а моделі від відомих брендів можуть коштувати близько 4000 грн. Пенал можна знайти від 250 грн, хоча якісні моделі коштують дорожче.

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На канцтовари для першокласника варто закласти приблизно 2500–5000 грн, якщо купувати зошити, ручки, прості та кольорові олівці, фломастери, фарби, пластилін, альбоми, кольоровий папір, картон, ножиці, клей, папки й обкладинки.

Одяг також може обійтися недешево. Сорочка або блузка зараз коштує приблизно 600–1200 грн, штани чи спідниця — 800–1800 грн, піджак — від 1500 до 3000 грн. Спортивний костюм коштує близько 1200–3000 грн, а якісні кросівки — приблизно 1500–3500 грн.

Отже, якщо купувати все необхідне без надмірно дорогих брендів, на першокласника варто орієнтуватися приблизно на 10–15 тисяч гривень. Якщо ж потрібен повністю новий гардероб, дорогий рюкзак, кілька пар взуття та багато канцелярії, сума легко може перевищити 20 тисяч гривень.

Скільки коштує зібрати учня середніх класів

Для школяра 5–9 класів ситуація трохи простіша. Зазвичай уже є рюкзак, пенал, частина канцелярії та спортивного одягу, які можна використовувати повторно.

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За актуальними даними, новий шкільний рюкзак можна придбати приблизно за 580–1500 грн у бюджетному та середньому сегменті.

Канцелярія для такого віку може коштувати близько 1000–2000 грн, якщо не купувати зайвого. Зошити зараз стартують приблизно від 7 грн за 12 аркушів, пенали — від 350 грн, набір кольорових олівців — від 72 грн, фломастери — від 50 грн.

Якщо потрібно оновити одяг, варто врахувати ще приблизно 4000–8000 грн на кілька сорочок або футболок, штани чи спідницю, спортивний костюм і взуття.

Тож для учня середніх класів реалістичний бюджет становить приблизно 7–12 тисяч гривень, залежно від того, скільки речей залишилося з минулого року.

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Скільки потрібно грошей, щоб зібрати старшокласника до школи

У 10–11 класах батьки часто витрачають менше на канцелярію, але більше уваги приділяють одягу та взуттю. Старшокласнику вже не потрібен великий набір для творчості, проте можуть знадобитися якісний рюкзак, зошити для різних предметів, ручки, папки й інше приладдя залежно від навчальної програми.

За актуальними цінами базова канцелярія може обійтися приблизно у 1000–1500 грн. Якщо оновлювати гардероб повністю, витрати на одяг і взуття можуть становити ще до 9000 грн.

Таким чином, для старшокласника варто закладати приблизно до 11 тисяч гривень. Але якщо дитина переходить у нову школу, потрібна форма або кілька комплектів одягу, бюджет буде вищим.

Скільки коштують окремі шкільні речі

Для орієнтиру, зараз ціни стартують приблизно з таких сум:

зошит на 12 аркушів — від 7 грн;

щоденник — 70–170 грн;

набір обкладинок для зошитів — від 60 грн;

пенал — 350–600 грн;

кольорові олівці — від 72 грн;

пластилін — 80–200 грн;

кольоровий папір — 80–400 грн.

Одяг і взуття також мають великий діапазон цін. Наприклад, блузки коштують від 500 грн, спідниці — від 500 до 800 грн, класичні штани — приблизно 1050–1100 грн, спортивні костюми — 1200–2000 грн.

Який бюджет закладати батькам

За приблизними розрахунками базовий набір для школяра 2026 року становить близько 5000 грн. До нього входять одяг і взуття, рюкзак та базова канцелярія. Водночас це саме мінімальний набір, а не повна підготовка дитини до навчального року.

За іншими актуальними розрахунками, якщо купувати дитині все необхідне в середньому ціновому сегменті, варто орієнтуватися на 10–12 тисяч гривень. А за повного оновлення гардероба, купівлі якісного рюкзака, взуття та додаткових навчальних матеріалів витрати можуть сягнути 15–20 тисяч гривень і більше.

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