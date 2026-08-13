Новий ризик для польотів: хакери можуть змінити курс Boeing 737 без відома пілота

Літак Boeing 737 / © із соцмереж

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Команда дослідників кібербезпеки з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Оберлінського коледжу виявила потенційну вразливість у системах популярного пасажирського літака Boeing 737.

Про це пише видання Futurism.

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Фахівці створили компактний пристрій розміром приблизно з монету, який у межах дослідницького експерименту здатен втручатися в роботу систем управління польотом, змінювати план маршруту та підміняти дані, які бачить екіпаж літака.

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Пристрій може вводити пілота в оману

Особливу небезпеку, за словами дослідників, становить можливість не лише впливати на бортові системи, а й змінювати інформацію на дисплеях пілота. У результаті екіпаж може не одразу зрозуміти, що дані були змінені, а система може передавати некоректні параметри, пов’язані з польотом, зльотом або навігацією.

Дослідники виявили спосіб фізичного доступу до бортової мережі через зовнішній порт літака. За їхніми словами, саме цей компонент дозволив продемонструвати, наскільки серйозними можуть бути наслідки недостатнього захисту внутрішніх систем від фізичного доступу.

Вразливість шукали кілька років

Команда прийшла до такого висновку після тривалої роботи з компонентами Boeing 737 та відтворенням архітектури його бортових комп’ютерних систем.

Аналіз електричних схем дозволив дослідникам виявити канал, через який передаються дані між обчислювачем управління польотом і дисплеєм пілота.

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У дослідженні йдеться про пристрій вартістю менш як $100. Його концепція передбачає фізичне підключення до відповідного інтерфейсу, після чого дослідники змогли продемонструвати можливість впливу на передавання даних у бортових системах.

Наслідки атаки могли б бути серйозними

За словами фахівців, потенційний зловмисник міг би спробувати підмінити окремі параметри польоту або навігаційні дані. Особливо небезпечним є сценарій, за якого неправильна інформація надходить одночасно до систем літака та на екран екіпажу, створюючи враження, що все працює штатно.

Водночас йдеться саме про дослідницьку демонстрацію вразливості, а не про повідомлення щодо реальної атаки на пасажирський літак.

Дослідники передали свої висновки Boeing і протягом тривалого часу співпрацювали з компанією щодо вивчення проблеми. Водночас, за їхніми словами, вони не отримали підтвердження про впровадження відповідного виправлення.

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При цьому фахівці наголошують, що сама наявність такої вразливості не означає неминучої загрози для пасажирів. Вони продовжують користуватися Boeing 737, але вважають, що авіакомпаніям та виробникам варто враховувати можливість фізичного втручання в бортові системи під час перебування літака на землі.

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