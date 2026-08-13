Пожежа на судні зі 115 людьми: туристи стрибали у море, щоб врятуватися

Пожежа на судні з туристами у Туреччині / © скриншот з відео

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Біля узбережжя турецького міста Фетхіє у провінції Мугла загорілося прогулянкове туристичне судно «Імператор Атила», на борту якого перебували 115 людей, зокрема діти.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

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Пожежа виникла поблизу бухти Катранджи під час одноденного туристичного туру. Причину займання наразі не встановлено, однак вогонь швидко поширився судном.

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Пасажирам, серед яких були жінки та діти, довелося надягнути рятувальні жилети й стрибати у море, рятуючись від полум’я.

Після отримання повідомлення до місця події направили підрозділи берегової охорони, морської поліції та Головного управління безпеки узбережжя. Рятувальникам вдалося евакуювати всіх 115 людей, включно з членами екіпажу.

Частину пасажирів доправили до причалів берегової охорони в районах Гьоджек і Карагьозлер. Двоє людей постраждали від диму — їх доправили до лікарні.

Дітей, які перебували на судні, медики оглянули з профілактичною метою.

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Пожежу вдалося загасити, однак судно зазнало серйозних пошкоджень і стало непридатним для експлуатації. Його планують витягнути на берег.

Причини займання встановлює розслідування.

Нагадаємо, раніше популярна туристична локація в Китаї стала місцем небезпечного обвалу скель, який змусив сотні людей рятуватися втечею.

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