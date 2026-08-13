Надбавка до пенсії за віком: хто має право на додаткові гроші і як їх отримати

Пенсія в Україні / © ТСН.ua

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Крім основного розрахункового розміру пенсії за віком, чинне законодавство України передбачає низку щомісячних доплат та надбавок.

Деякі бонуси нараховуються Пенсійним фондом України (ПФУ) автоматично, тоді як інші вимагають подання відповідних підтвердних документів.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.

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Доплата за понаднормовий страховий стаж

Це наймасовіша надбавка в Україні — за оцінками фахівців, її отримують близько 80% усіх пенсіонерів (до 8 мільйонів осіб).

Умова призначення: наявність офіційного страхового стажу понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок (для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року — понад 25 та 20 років відповідно).

Розмір: за кожен повний рік «понаднормового» стажу до пенсії додається 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (або 1% від базового розміру пенсії, якщо він менший за прожитковий мінімум).

Сума: зараз ця доплата становить 25,95 грн за кожен додатковий рік.

Вікові компенсаційні надбавки

Це друга за популярністю категорія виплат, яку отримує кожен третій український пенсіонер (понад 3,5 млн осіб).

Доплати виплачуються особам, які досягли відповідного вікового рубежу, за умови, що їхній загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн:

70–74 роки: плюс 300 грн на місяць;

75–79 років: плюс 456 грн на місяць (тобто сума зростає на плюс 156 грн до попередньої);

80 років і старше: плюс 570 грн на місяць (сума зростає ще на плюс 114 грн).

Вікова доплата нараховується автоматично, починаючи від дня народження пенсіонера (у перший місяць — пропорційно кількості днів після дати народження).

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Спеціальні та індивідуальні надбавки

Близько 1% пенсіонерів мають право на спеціальні доплати за особливий статус чи життєві обставини (зазвичай вимагають особистого звернення до ПФУ):

За особливі заслуги перед Україною: Герої України, особи, нагороджені орденами, матері-героїні тощо;

Утримання неповнолітніх дітей: виплачується пенсіонерам, які не працюють, на кожну дитину до 18 років;

Почесні донори: особи, які мають статус «Почесний донор України», отримують щомісячну надбавку в розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму.

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