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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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63
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2 хв

У білій сукні Dior з великою квіткою: Моніка Барбаро на прем’єрі романтичної комедії "Лише одна ніч"

Акторка презентувала фільм зі своєю участю у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Каллум Тернер і Моніка Барбаро

Каллум Тернер і Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро відвідала прем’єру романтичної комедії «Лише одна ніч» (One Night Only) у Нью-Йорку. Разом з нею перед фотографами позував її колега — чоловік Дуа Ліпи Каллум Тернер, з яким вони зіграли у фільмі головні ролі.

Каллум Тернер і Моніка Барбаро / © Associated Press

Каллум Тернер і Моніка Барбаро / © Associated Press

Для цієї події Моніка обрала кастомну білу сукню від бренду Dior, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало м’яке драпування на декольте й акцентну молочну квітку на плечі, доповнену каскадом ніжно-блакитних пелюсток.

Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила білими босоніжками, довгою сріблястою моносережкою і каблучкою з діамантами. У Барбаро була гарна зачіска з локонами і макіяж з помадою кольору курної троянди.

Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро / © Associated Press

Каллум з’явився на прем’єрі у темно-синьому двобортному костюмі вільного крою із чорно-золотистими ґудзиками. Актор поєднав його зі світло-жовтою сорочкою, коричневою краваткою у діагональну смужку та класичними чорними туфлями.

Каллум Тернер і Моніка Барбаро / © Associated Press

Каллум Тернер і Моніка Барбаро / © Associated Press

Контраст між романтичною сукнею Моніки й стриманим костюмом Каллума зробив їхній спільний вихід особливо ефектним.

Каллум Тернер і Моніка Барбаро / © Associated Press

Каллум Тернер і Моніка Барбаро / © Associated Press

Про фільм:

«Лише одна ніч» — романтична комедія режисера Вілла Глака, події якої розгортаються в альтернативній реальності, де дошлюбні інтимні стосунки дозволені лише протягом однієї ночі на рік. У центрі сюжету — співачка Еллі у виконанні Моніки Барбаро, яка прагне знайти справжнє кохання, і власник піцерії Оуен, якого зіграв Каллум Тернер. Їхня випадкова зустріч перетворюється на сповнену пригод подорож нічним Нью-Йорком. До акторського складу стрічки також увійшли Мая Гоук, Джулія Фокс, Моллі Рінґволд і Левар Бертон.

Фільм «Лише одна ніч» можна побачити в українських кінотеатрах вже відсьогодні, 13 серпня.

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