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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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3
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Вау, яка: Ольга Сумська у корсеті з декольте і шнурівкою захопила ефектним образом

59-річна акторка поділилася у соцмережі архівними світлинами з однієї зі своїх найяскравіших фотосесій.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ольга Сумська

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська опублікувала в Instagram серію архівних знімків, зроблених фотографом Юрієм Білаком. На них акторка постала у сміливому ефектному образі.

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Для фотосету зірка одягла чорне боді-корсет із чашками та глибоким пікантним декольте. Головним акцентом вбрання стала широка вставка зі шнурівкою, яка підкреслила тонку талію. Аутфіт Ольги доповнювали високі чорні чоботи на підборах.

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Сумській зробили гарне об’ємне укладання з пишними локонами. У макіяжі візажисти підкреслили очі чорними стрілками та густими віями, а на губи нанесли нюдову помаду з блиском. Знаменитість мала просто розкішний вигляд.

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Акторка зазначила, що раніше їй хотілося дещо виправити на цих фотографіях, однак тепер вона сприймає їх інакше.

«Одна з найяскравіших моїх фотосесій з Юрієм Білаком… Тоді мені так хотілося щось почистити, підправити, а зараз дивлюся — такі чудові, природні, живі світлини без обробки… До епохи ШІ», — написала Ольга.

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Знімки справді вийшли живими й атмосферними, а також нагадали, який вигляд мали глянцеві фотосесії до поширення фільтрів і технологій штучного інтелекту.

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська / © Instagram Ольги Сумської

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