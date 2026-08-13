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- Шоу-бізнес
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Вау, яка: Ольга Сумська у корсеті з декольте і шнурівкою захопила ефектним образом
59-річна акторка поділилася у соцмережі архівними світлинами з однієї зі своїх найяскравіших фотосесій.
Ольга Сумська опублікувала в Instagram серію архівних знімків, зроблених фотографом Юрієм Білаком. На них акторка постала у сміливому ефектному образі.
Для фотосету зірка одягла чорне боді-корсет із чашками та глибоким пікантним декольте. Головним акцентом вбрання стала широка вставка зі шнурівкою, яка підкреслила тонку талію. Аутфіт Ольги доповнювали високі чорні чоботи на підборах.
Сумській зробили гарне об’ємне укладання з пишними локонами. У макіяжі візажисти підкреслили очі чорними стрілками та густими віями, а на губи нанесли нюдову помаду з блиском. Знаменитість мала просто розкішний вигляд.
Акторка зазначила, що раніше їй хотілося дещо виправити на цих фотографіях, однак тепер вона сприймає їх інакше.
«Одна з найяскравіших моїх фотосесій з Юрієм Білаком… Тоді мені так хотілося щось почистити, підправити, а зараз дивлюся — такі чудові, природні, живі світлини без обробки… До епохи ШІ», — написала Ольга.
Знімки справді вийшли живими й атмосферними, а також нагадали, який вигляд мали глянцеві фотосесії до поширення фільтрів і технологій штучного інтелекту.