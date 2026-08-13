Дефіцит бензину в Сочі: / © ASTRA

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У російському місті Сочі вже четверту добу поспіль спостерігається гострий дефіцит пального. Водії чекають на заправках до 15 годин і більше. Ситуація спричинила появу чорного ринку бензину та суттєві труднощі для туристів, які намагаються виїхати з регіону.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Обмеження на АЗС та реакція влади: як у Сочі намагаються приборкати хаос

Зазначається, щоб приборкати хаос на заправках, мер Сочі Андрій Прошунін відправив на АЗС волонтерів, які працюють разом із поліцією та фіксують порушення. Силовики посилили контроль на об’єктах, а міська влада зобов’язалася щогодини оновлювати інформацію про наявність бензину.

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На деяких заправках запровадили суворі обмеження. Наприклад, на АЗС «Газпромнефть» на Курортному проспекті скасували післяплату через термінали та обмежили кількість бензину на одну машину. Також в області повністю заборонили наливати пальне в каністри чи інші ємності.

Схеми перекупників та проблеми з виїздом туристів

Попри заборони, у місті розквітнув перепродаж бензину. Очевидці розповідають, що на деяких заправках половину колонок займали мопедисти: вони без черги наливали пальне в каністри та одразу продавали його водіям, які чекали годинами.

Дефіцит бензину в Сочі / © ASTRA

Також водії використовують хитрість із подвійними баками: заправляються, від’їжджають, зливають бензин у каністри та знову стають у чергу. У перекупників 30 літрів бензину в Сочі коштують 5 000 рублів. А в Адлері за таку ж суму дають лише 20 літрів. Через дефіцит пального туристи застрягли в Сочі та Абхазії й змушені їхати додому електричками.

Дефіцит бензину в Сочі / © ASTRA

Причини дефіциту та масштаб проблеми в Росії

Офіційною причиною черг очільник Сочі називає добові ліміти на відвантаження, які встановили постачальники, уникаючи згадок про удари по нафтопереробних заводах.

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Водночас черги та обмеження на продаж пального після нової хвилі атак українських БПЛА по російських НПЗ зафіксовано щонайменше у 12 регіонах РФ. Серед них — Краснодарський і Приморський краї, Воронезька, Ростовська, Рязанська та Саратовська області. В Оренбурзькій та Липецькій областях через брак пального навіть відновили систему «парний-непарний», коли авто заправляють залежно від першої цифри держномера.

Дефіцит бензину в Сочі. / © ASTRA

Криза з пальним в РФ — останні новини

Нагадаємо, у Росії поглиблюється дефіцит пального. Особливо складна ситуація, за словами економіста Олега Пендзина, спостерігається у віддалених регіонах країни. РФ намагається компенсувати нестачу імпортом нафтопродуктів із Білорусі, Казахстану та Індії, однак проблеми з логістикою ускладнюють постачання.

Також у російському Єльці Липецької області утворилася велика черга біля автозаправної станції «Роснефти». Повідомляють, що з пальним дуже складна ситуація.

До слова, у Росії дефіцит і різке подорожчання дизеля створили проблеми для промислових залізничних перевезень, якими проходить понад 80% вантажів країни.

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