У Росії дефіцит бензину охопив уже 16 регіонів: на АЗС вводять обмеження

Пальне / © Associated Press

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Щонайменше у 16 регіонах Росії знову виникли проблеми з бензином на автозаправних станціях. Перебої з пальним посилилися на тлі нової хвилі атак по російських нафтопереробних та нафтохімічних підприємствах.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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За даними видання, лише протягом останньої доби обмеження на продаж бензину поширилися ще на три російські регіони. Загалом від початку серпня проблеми фіксували, зокрема, у Краснодарському та Приморському краях, а також Калузькій, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Саратовській, Пензенській, Воронезькій, Рязанській, Ульяновській та Смоленській областях.

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У Красноярському краї ситуація особливо складна в Ачинському окрузі. Там із 47 АЗС не працюють 13, а кілька видів бензину одночасно можна придбати лише на 16 заправках. Місцева влада також заявила про нестачу дизельного пального та бензину АІ-92 для сільгоспвиробників.

У Башкортостані після кількох атак безпілотників на великий нафтохімічний комплекс в Уфі на АЗС тимчасово заборонили продавати бензин у каністри та інші ємності. Три райони республіки влада вже віднесла до так званої "червоної зони" за забезпеченням пальним, а у Стерлітамаку не працюють сім із 26 заправок.

Про дефіцит також заявляють у Саратовській області. На окремих АЗС навіть виділяють спеціальні колонки для автомобілів екстрених служб.

Складною ситуацію визнав і губернатор Липецької області Ігор Артамонов. За його словами, серйозного поліпшення із забезпеченням пальним у регіоні протягом найближчих одного-двох тижнів не очікується. Російська влада пояснює це тим, що область щодня отримує обмежені обсяги бензину, які швидко закінчуються.

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Артамонов закликав мешканців скоротити кількість поїздок і не заправляти автомобілі "до повного бака", щоб пального вистачило іншим водіям.

Схожі рекомендації пролунали і в Сочі. Там місцева влада закликала жителів та туристів за можливості відмовитися від особистих автомобілів і користуватися громадським транспортом через перебої з постачанням пального та черги біля АЗС.

Раніше проблеми з бензином у Росії вже посилювалися після серії українських атак на підприємства нафтопереробної галузі.

Нагадаємо, 25 липня ССО у взаємодії з рухом «Черная Искра» вдруге атакували Тюменський НПЗ у Росії. Безпілотники подолали понад 2000 км і попри антидронові сітки вразили ключові установки підприємства, після чого там спалахнула пожежа. Попередній удар по цьому заводу відбувся 20 червня.

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