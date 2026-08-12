На Україну суне різке похолодання: синоптики назвали дату та області, які "накриє" першими (мапа)

На Україну суне різке похолодання / © pexels.com

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Найближчими днями температурний режим в Україні зазнає відчутних змін. Уже в середу, 12 серпня, більша частина території країни опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, через що тривала спека помітно спаде. Де прийде похолодання?

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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На Україну суне похолодання: чого чекати 12 серпня

За словами синоптикині Наталки Діденко, хмарність вже фіксують на супутникових знімках над західними регіонами.

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Уночі 12 серпня цей фронт зумовить короткі грозові дощі, проте вдень 12 числа в Україні не буде суттєвих опадів.

У більшості областей України стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +21…+26 °C. Утримуватиметься висока температура лише на півдні та південному сході, де прогнозують +28…+31 °C.

У Києві зміна повітряних мас також принесе полегшення після спекотних днів.

«У Києві також дощ благодатний можливий 11 серпня ввечері та найближчої ночі, вдень 12-го серпня, у середу, буде розкішна погода, очікується послаблення спеки до +23 градусів та сонечко з білими хмарками», — повідомила Діденко.

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Синоптикиня додала, що приємна погода утримається в Україні протягом кількох днів, однак спека повернеться вже на вихідних.

В Укргідрометцентрі також повідомили про певне похолодання 12 серпня. В Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода. Згідно з прогнозом синоптиків, більшість регіонів пройде день без опадів, однак у південно-східних областях удень місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температурні показники в більшості областей знизяться: вночі повітря прогріється до 12–17°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 21–26°. На півдні та сході країни буде спека — нічна температура становитиме 18–23°, а вдень позначки підвищаться до 28–33°.

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© Укргідрометцентр

Загроза пожежної небезпеки

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної загрози в Україні на середу, 12 серпня. У більшості регіонів країни утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Винятком 12 серпня стане лише Черкаська область, де ситуація залишатиметься менш загрозливою.

© Укргідрометцентр

Європу сколихне аномальна зима

Нагадаємо, у тропічній зоні розвивається новий кліматичний феномен — позитивний Диполь Індійського океану, який діє синхронно з надзвичайно потужним Супер Ель-Ніньйо в Тихому океані.

Температурні аномалії в обох океанах формують масштабні атмосферні циркуляції, що суттєво змінять майбутню зиму в Північній півкулі. В Індійському океані це спричинить дефіцит дощів на сході та надлишок опадів на заході, а в Тихому — перевищення температурної норми на 4–5 °C, що підсилюватиметься протягом осені та на початку зими.

Унаслідок цього зима в більшості країн Європи буде набагато теплішою за норму, з сильними хвилями теплого та вологого повітря з Атлантики замість сильних морозів.

На півдні континенту та в Середземномор’ї очікується суха й м’яка погода, тоді як північні країни потерпатимуть від океанських штормів із затяжними зливами. Повноцінний сніговий покров сформується лише на крайній півночі та у високогір’ї Альп.

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