Як заквасити огірки на зиму, щоб вони не стали м’якими: топ-3 рецепти, які завжди виходять

Як заквасити огірки

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Хрумкі, кислуваті, ароматні — квашені огірки давно стали однією з найпопулярніших домашніх заготовок. На відміну від маринованих, їхній характерний смак формується не завдяки оцту, а внаслідок природного молочнокислого бродіння.

У матеріалі ТСН.ua — три рецепти, за якими смачнющі огірки вийдуть у кожного: класичні з кропом і часником, пряні з хроном та гострі з перцем.

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Які огірки підходять для квашення

Для заготівлі краще брати свіжі, невеликі, тверді огірки спеціальних засолювальних сортів. Найкраще використовувати їх протягом доби після збирання. Великі овочі з перезрілим насінням можуть вийти м’якими всередині. Воскові магазинні огірки також не найкращий вибір для ферментації.

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Перед квашенням овочі добре промивають у холодній воді. Відрізати потрібно саме квітковий кінчик — невеликий шматочок із протилежного від плодоніжки боку. У ньому можуть міститися ферменти, які сприяють розм’якшенню огірків.

Для хрусткої текстури також важливо, щоб овочі під час усього процесу залишалися повністю зануреними в розсіл.

1. Класичні квашені огірки з кропом і часником

Це базовий варіант без зайвих спецій. Огірки виходять ароматними, хрусткими та з вираженим кислувато-солоним смаком.

Інгредієнти

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На приблизно 2 кг огірків:

2 кг невеликих огірків;

2 л води;

120 г солі для засолювання або консервування;

4–5 парасольок кропу;

5–6 зубчиків часнику;

2–3 лаврові листки;

1 ч. л. чорного перцю горошком.

Як приготувати

Огірки промийте та зріжте тонкий шматочок із квіткового кінця. Великі екземпляри краще відкласти. На дно чистої ємності покладіть частину кропу, часнику, лаврового листя та перцю. Щільно викладіть овочі, а зверху додайте решту спецій. Сіль розчиніть у воді та залийте огірки так, щоб вони були повністю покриті. Зверху встановіть чистий вантаж — наприклад, спеціальний ферментаційний прес або інший придатний для харчових продуктів важок. Під час бродіння овочі повинні залишатися під розсолом. Саме контакт із повітрям створює умови для появи плісняви та псування. Залиште ємність приблизно на 3–4 тижні за температури близько 21–24 °C. У прохолоднішому приміщенні процес триватиме довше. Після завершення ферментації огірки варто перенести в холодильник або інше стабільно холодне місце.

2. Квашені огірки з хроном — хрусткі та ароматні

Хрін додає заготівлі характерної гостроти й пряного аромату. Такий варіант особливо добре підходить тим, хто любить тверді, пікантні огірки.

Інгредієнти

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На 2 кг огірків:

2 кг невеликих огірків;

2 л води;

120 г солі;

2–3 листки хрону;

невеликий шматочок кореня хрону;

4–5 парасольок кропу;

5 зубчиків часнику;

1 ч. л. чорного перцю горошком;

2–3 лаврові листки.

Спосіб приготування

Підготовлені огірки щільно складіть у чисту ємність, перекладаючи їх кропом, часником, хроном та спеціями. Приготуйте розсіл: розчиніть 120 г солі у 2 л води. Залийте ним овочі повністю. На поверхню покладіть чистий харчовий вантаж. Огірки не повинні спливати над розсолом. Залиште за кімнатної температури приблизно на 3–4 тижні. Час залежить від температури: у прохолоднішому приміщенні ферментація відбуватиметься повільніше. Після того як смак стане достатньо кислим, перенесіть заготовку в холод.

Хрін у цьому рецепті відповідає не лише за смак. Разом із правильним засолюванням і якісними свіжими овочами він допомагає отримати бажану текстуру, хоча головну роль у збереженні хрусткості відіграють саме якість огірків, концентрація солі та температура ферментації.

3. Квашені огірки з часником і гострим перцем

Для тих, хто любить більш насичений смак, до традиційного набору можна додати сухий гострий перець.

Інгредієнти

На 2 кг огірків:

2 кг огірків;

2 л води;

120 г солі;

4–5 парасольок кропу;

6–7 зубчиків часнику;

1–2 сухих гострих перці;

1 ч. л. чорного перцю горошком;

2–3 лаврові листки.

Як заквасити

На дно чистої ємності покладіть кріп, частину часнику, перець і лаврове листя. Зверху щільно розмістіть огірки. Сіль розчиніть у холодній воді та залийте розсолом овочі. Вони мають бути повністю занурені. Накрийте ємність і встановіть зверху харчовий вантаж. Залиште огірки ферментуватися приблизно на 3–4 тижні при температурі близько 21–24 °C. Якщо в приміщенні прохолодніше, процес може тривати 5–6 тижнів.

Готові огірки повинні мати приємний кислий смак і характерний аромат. Після завершення ферментації їх зберігають у холоді.

Як зробити квашені огірки хрусткими

Навіть хороший рецепт не врятує заготовку, якщо самі овочі були м’якими або неправильно проходили ферментацію. Є кілька правил, яких варто дотримуватися.

Обирайте свіжі огірки . Ідеально — засолити їх протягом доби після збирання. Вони повинні бути твердими, без пошкоджень і ознак псування.

Не використовуйте занадто слабкий розсіл . Сіль у ферментованих огірках потрібна не лише для смаку. Вона впливає на процес бродіння, сприяючи розвитку молочнокислих бактерій і пригнічуючи небажані мікроорганізми.

Не залишайте овочі над розсолом . Усі огірки мають бути занурені в рідину. Для цього використовують спеціальні вантажі або інші чисті харчові пристосування.

Слідкуйте за температурою. Під час активної ферментації надто висока температура може спричинити розм’якшення огірків. Для класичного рецепта оптимальним вважається діапазон близько 21–24 °C.

Чи потрібно закривати банки одразу

Під час активного бродіння огіркам потрібні відповідні умови для ферментації, тому просто герметично закрутити банку та залишити її при кімнатній температурі — не найкраща ідея.

Для традиційного квашення використовують чисту харчову ємність і вантаж, який утримує овочі під розсолом. Після завершення процесу заготовку можна перенести в холод.

Якщо мета — саме довготривале зберігання в коморі, а не в холодильнику чи погребі, варто використовувати перевірений рецепт із подальшою термічною обробкою. Для ферментованих огірків існують окремі перевірені процедури консервування.

Що робити, якщо на огірках з’явилася плівка або пліснява

Під час ферментації на поверхні може утворюватися піна або наліт, тому за ємністю потрібно регулярно стежити. Поверхневі забруднення рекомендують своєчасно прибирати.

Але якщо огірки стали м’якими, слизькими або набули неприємного запаху, їх не варто намагатися врятувати спеціями чи повторним кип’ятінням. Таку заготовку потрібно викинути.

Як зберігати квашені огірки взимку

Після завершення ферментації найнадійніший варіант для домашнього зберігання — холодильник або інше стабільно холодне місце. Повністю ферментовані огірки можуть зберігатися в розсолі приблизно 4–6 місяців за температури нижче 13 °C, хоча для збереження якості та хрусткості рекомендують холодніше зберігання.

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