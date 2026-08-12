Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до бедротингу

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По суті, це пасивний відпочинок у ліжку, з якого фізично здорова людина не встає навіть заради того, щоб поїсти — все робиться в положенні лежачи. Психологи стверджують: така поведінка — це не банальні лінощі, а реакція нашої психіки на реалії сучасного світу.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до бедротингу.

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Телець

Тельці схильні до ледарства від народження: вони обожнюють комфорт і бездіяльність, і віддаються й тому, й іншому за першої-ліпшої нагоди. Водночас вони можуть валятися на дивані з чипсами не день і не два, а щонайменше тиждень, а щодо максимального терміну та його тривалості, то вона може бути нескінченною.

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Терези

Терези — ніжні й вразливі істоти, і саме в стані лінощів та бездіяльності вони відновлюють свої сили — як моральні, так і фізичні. Щоправда, для цього їм потрібна не лише комфортна, а й максимально вишукана атмосфера — гарний домашній одяг, дорога постільна білизна, живі квіти: у ній вони можуть перебувати цілодобово.

Риби

Риби саме таким чином — у ліжку не лише вночі, а й вдень — тікають від реальності, що ранить їхню ніжну натуру, у світ мрій, який заспокоює їх і примиряє з життям. Не можна сказати, що вони водночас нічого не роблять — вони мріють, перебуваючи до того ж так далеко, що, прокинувшись, не завжди одразу усвідомлюють, де були й куди повернулися.

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