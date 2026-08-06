Як зберегти кріп та петрушку свіжими до самої весни без морозилки та сушіння

Як зберегти свіжими кріп і петрушку на зиму / © Фото з відкритих джерел

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Свіжі кріп і петрушка додають стравам неповторного аромату та смаку. Однак після збору врожаю чи купівлі в магазині зелень швидко в’яне, жовтіє і втрачає свої корисні властивості. Більшість господинь звикли заморожувати або сушити її на зиму, але існує ще один спосіб, який дозволяє надовго зберегти свіжість, насичений аромат і природний зелений колір. Досвідчені господині давно використовують простий метод, який не потребує морозильної камери чи сушарки. За правильного виконання зелень може залишатися придатною до використання протягом кількох місяців.

Чому кріп і петрушка швидко псуються

Після зрізання зелень продовжує втрачати вологу. Саме через це:

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листочки стають млявими;

зникає аромат;

починається пожовтіння;

швидко розвивається пліснява.

Особливо швидко це відбувається, якщо зелень зберігається у поліетиленовому пакеті без доступу повітря.

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Найкращий спосіб зберігання зелені — у банці із сіллю

Один із найпопулярніших способів — засолювання зелені без термічної обробки. Сіль працює як природний консервант, який:

витягує зайву вологу;

пригнічує розвиток бактерій;

допомагає довше зберігати аромат.

Водночас кріп і петрушка залишаються майже такими ж свіжими, як після збирання.

Як правильно підготувати зелень

Перед закладанням на зберігання потрібно:

перебрати зелень;

видалити пожовкле листя;

ретельно промити;

повністю висушити.

Це дуже важливий етап. Якщо залишиться навіть невелика кількість води, зелень може почати псуватися значно швидше. Найкраще після миття розкласти її на паперовому рушнику на кілька годин.

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Покроковий спосіб приготування

Після висушування:

Дрібно наріжте кріп і петрушку. Підготуйте чисту суху скляну банку. Насипте тонкий шар солі. Викладіть шар зелені. Знову присипте сіллю. Чергуйте шари до самого верху банки.

Останнім обов’язково має бути шар солі. Після цього банку щільно закривають кришкою.

Де зберігати зелень

Найкраще місце:

холодильник;

прохолодний льох;

холодна комора.

Оптимальна температура — від 0 до +5 градусів. За таких умов зелень може добре зберігатися кілька місяців.

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Чи не стане вона занадто солоною

Багато хто переживає, що така зелень буде непридатною через велику кількість солі. Насправді використовують її дуже просто.

Під час приготування страв достатньо:

взяти потрібну кількість зелені;

додати її наприкінці приготування;

зменшити кількість солі в самій страві.

Завдяки цьому смак залишається збалансованим.

Ще один спосіб зберігання зелені — у олії

Якщо не хочеться використовувати сіль, можна скористатися іншим методом. Для цього:

зелень дрібно нарізають;

щільно складають у банку;

повністю заливають рафінованою олією.

Олія перекриває доступ повітря, завдяки чому зелень довше не псується. Такий варіант добре підходить для салатів, овочевих страв і гарнірів.

Як не можна зберігати зелень

Експерти радять уникати кількох поширених помилок. Не варто:

складати мокру зелень у банку;

зберігати її біля батареї;

використовувати брудний посуд;

відкривати банку без потреби занадто часто.

Усе це значно скорочує термін зберігання.

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