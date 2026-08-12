Кремль злякався народного бунту: перед виборами Путін пішов на відчайдушний крок

Володимир Путін. / © Associated Press

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Верховний суд Росії усунув опозиційну партію «Яблуко» від участі у виборах до Державної думи, які відбудуться у вересні 2026 року. Ймовірно, таким рішенням російська влада намагається позбавити виборців можливості проголосувати за політичну силу з відкритою антивоєнною позицією.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW ) .

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Днями Верховний суд РФ задовольнив позов партії «Батьківщина» так званого сенатора-окупанта Запорізької області Дмитра Рогозіна і скасував реєстрацію кандидатів від партії «Яблуко» на виборах до Думи. У позові йшлося про дискваліфікацію цієї політсили за порушення авторських прав і пропаганду екстремістських гасел. Стверджувалось, що «Яблуко» отримувала іноземне фінансування від США і Німеччини.

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Аналітики Інституту наголошують, що виключення партії з майбутніх виборів до Думи є подальшою консолідацію російської політичної системи навколо війни в Україні. Адже «Яблуко» проводило кампанію під гаслом «За мир і свободу», виступаючи за припинення вогню в Україні, а ще 2022-го — була проти повномасштабного вторгнення.

«Кремль неодноразово вдавався до жорстких дій проти членів партії „Яблуко“ протягом останніх років, порушуючи кримінальні справи за ймовірні порушення законів про іноземних агентів та дискваліфікуючи провідних кандидатів на довоєнних виборах до Думи», — йдеться у звіті.

Зазначається, що засновник партії «Яблуко» Григорій Явлінський заявив, що рішення ВС показує — Кремль боїться антивоєнної риторики і зазначив, що він оскаржить це рішення.

В ISW наголошують, що Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання громадського невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат, і побоюється, що «Яблуко» може бути в змозі взяти на себе частину цього невдоволення, навіть якщо це незначно.

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Кремль, ймовірно, також прагне зменшити ризик того, що правляча партія «Єдина Росія» не досягне бажаного Кремлем результату на майбутніх виборах. «Яблуко» отримало лише 1,34%а голосів виборців за федеральними партійними списками за пропорційною системою на виборах до Держдуми 2021-го, не подолавши п’ятивідсоткового бар’єру для забезпечення місць у Думі.

Останніми місяцями «Яблуко» набирає незначної популярності, і прихильники партії протестували перед Верховним Судом. Втім, вважають американські фахівці, партія, ймовірно, становить лише обмежену загрозу для «Єдиної Росії» та контрольованих Кремлем опозиційних партій.

«Зусилля Кремля проти „Яблука“ показують, що він не бажає ризикувати втратити навіть кілька відсоткових пунктів на виборах. Це свідчить про намір використати вибори до Думи як референдум щодо своєї війни в Україні. Російські вибори не є ні вільними, ні чесними, і Кремль контролює остаточні підрахунки голосів, але Москва, ймовірно, боїться, що надмірна помітна громадська підтримка „Яблука“ поставить під загрозу готовність громадськості повірити цифрам, які Кремль надасть у вересні», — наголошують аналітики.

У перші роки війни Кремль ставився до «Яблука» відносно поблажливо. Однак посилення переслідувань партії та її остаточне усунення від виборів свідчать про зміну підходу російської влади. Під час президентської кампанії у грудні 2023 року Григорій Явлінський виступав за припинення вогню в Україні. Ймовірно, тоді Кремль дозволяв йому критикувати воєнну політику влади, щоб зберігати видимість політичної конкуренції та виборчої легітимності.

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«Дискваліфікація партії 2026-го свідчить: Кремль менше стурбований тим, щоб вибори виглядали вільними та чесними для російського народу та міжнародних спостерігачів, ніж на початку повномасштабного вторгнення, і більше стурбований тим, що антивоєнні настрої набирають популярності в країні», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про те, що Кремль готує тотальний обман на виборах до Держдуми на окупованих територіях. Москва вимагає забезпечити високу явку і підтримку «Єдиной России», щоб легітимізувати окупацію. Адміністрація «фюрера» поставила завдання забезпечити на ТОТ явку понад 65-70%.

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