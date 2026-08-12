Кремль испугался народного бунта: перед выборами Путин пошел на отчаянный шаг

Владимир Путин. / © Associated Press

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Верховный суд России отстранил оппозиционную партию «Яблоко» от участия в выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2026 года. Вероятно, таким решением российские власти пытаются лишить избирателей возможности проголосовать за политическую силу с открытой антивоенной позицией.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW ) .

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На днях Верховный суд РФ удовлетворил иск партии «Батькивщина» так называемого сенатора-оккупанта Запорожской области Дмитрия Рогозина и отменил регистрацию кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Думу. В иске речь шла о дисквалификации этой политсилы за нарушение авторских прав и пропаганду экстремистских лозунгов. Утверждалось, что Яблоко получала иностранное финансирование от США и Германии.

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Аналитики Института подчеркивают, что исключение партии из предстоящих выборов в Думу является дальнейшей консолидацией российской политической системы вокруг войны в Украине. Ведь «Яблоко» проводило кампанию под лозунгом «За мир и свободу», выступая за прекращение огня в Украине, а еще в 2022 году было против полномасштабного вторжения.

«Кремль неоднократно предпринимал жесткие действия против членов партии „Яблоко“ в течение последних лет, возбуждая уголовные дела за возможные нарушения законов об иностранных агентах и дисквалифицируя ведущих кандидатов на довоенных выборах в Думу», — говорится в отчете.

Отмечается, что основатель партии Яблоко Григорий Явлинский заявил, что решение ВС показывает — Кремль боится антивоенной риторики и отметил, что он обжалует это решение.

В ISW отмечают, что Кремль, вероятно, отдает себе отчет в росте общественного недовольства войной в Украине, поскольку украинские удары по российскому тылу приводят к росту внутренних расходов, и опасается, что «Яблоко» может быть в состоянии взять на себя часть этого недовольства, даже если это незначительно.

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Кремль, вероятно, также стремится снизить риск того, что правящая партия «Единая Россия» не достигнет желаемого Кремлем результата на предстоящих выборах. «Яблоко» получило лишь 1,34% голосов избирателей по федеральным партийным спискам по пропорциональной системе на выборах в Госдуму 2021-го, не преодолев пятипроцентного барьера для обеспечения мест в Думе.

В последние месяцы «Яблоко» набирает незначительную популярность, и сторонники партии протестовали перед Верховным Судом. Впрочем, считают американские специалисты, партия, вероятно, представляет лишь ограниченную угрозу для «Единой России» и контролируемых Кремлем оппозиционных партий.

«Усилия Кремля против Яблока показывают, что он не желает рисковать потерять даже несколько процентных пунктов на выборах. Это свидетельствует о намерении использовать выборы в Думу как референдум о своей войне в Украине. Российские выборы не являются ни свободными, ни честными, и Кремль контролирует окончательные подсчеты голосов, но Москва, вероятно, боится, что чрезмерная заметная общественная поддержка Яблока поставит под угрозу готовность общественности поверить цифрам, которые Кремль предоставит в сентябре», — подчеркивают.

В первые годы войны Кремль относился к «Яблоку» относительно снисходительно. Однако усиление преследований партии и ее окончательное отстранение от выборов свидетельствуют об изменении подхода российских властей. Во время президентской кампании в декабре 2023 Григорий Явлинский выступал за прекращение огня в Украине. Вероятно, тогда Кремль позволял ему критиковать военную политику власти, чтобы сохранять видимость политической конкуренции и избирательной легитимности.

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«Дисквалификация партии 2026-го свидетельствует: Кремль меньше озабочен тем, чтобы выборы выглядели свободными и честными для российского народа и международных наблюдателей, чем в начале полномасштабного вторжения, и больше озабочен тем, что антивоенные настроения набирают популярность в стране», — подытожили в ISW.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о том, что Кремль готовит тотальный обман на выборах в Госдуму на оккупированных территориях. Москва требует обеспечить высокую явку и поддержку «Единой России», чтобы легитимизировать оккупацию. Администрация «фюрера» поставила задачу обеспечить на ВТО явку более 65-70%.

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