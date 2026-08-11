Иллюзия поддержки: Кремль готовит тотальный обман на выборах в Госдуму на ВОТ

Российские выборы / © Associated Press

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Россия планирует массово фальсифицировать псевдовыборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Кремль требует обеспечить там высокую явку и поддержку «Единой России», чтобы легитимизировать оккупацию.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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«Выборы» в Госдуму России на ВОТ

Коваленко заявил, что Россия планирует сфальсифицировать так называемые выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины. По его словам, администрация президента РФ Владимира Путина поставила задачу обеспечить на ВОТ явку более 65-70%, а также получить для «Единой России» не менее 70% поддержки.

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«Сами же выборы на ВОТ Украины полностью незаконные, но россия хочет использовать их в качестве легитимизации оккупации», — акцентировал руководитель ЦПД.

Выборы в Госдуму — все партии за продолжение войны

Он также обратил внимание на то, что нынешняя избирательная кампания в Госдуму РФ сопровождается тотальной риторикой в поддержку продолжения войны. Все политические силы выступают за дальнейшие боевые действия против Украины. В то же время антивоенная партия «Яблоко» демонстративно была отстранена от участия в выборах, чтобы она не смогла получить заметную долю голосов.

«Это еще одно доказательство того, что путинский режим не видит будущего без войны и боится показывать поддержку антивоенных настроений. В то же время, на россии все больше растет прослойка населения, выступающая против продолжения войны. Преимущественно это жители регионов россии, хотя такие же настроения фиксируются в москве, где крайне отрицательно воспринимают слухи о возможной мобилизации», — сообщил Коваленко.

Он добавил, что эта часть российского общества не способна организовать масштабные уличные протесты. В то же время глава ЦПД провел параллель с Советским Союзом, который в конце концов развалился из-за экономических проблем и негативных настроений среди населения.

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Коваленко подчеркнул, что критика власти тогда часто оставалась на уровне частных разговоров людей в собственных квартирах, однако впоследствии эти настроения стали одним из факторов распада СССР.

Напомним, Верховный суд РФ по иску прокремлевской партии «Родина» снял с выборов «Яблоко» — единственную легальную структуру, выступавшую за прекращение огня. Поводом послужили якобы нарушения в агитации и обвинения в иностранном финансировании. Лидеров партии устранили через суды и аресты. На фоне запрета россияне устроили акцию протеста.

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