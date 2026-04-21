Массовое переселение россиян на оккупированные территории: Кремль готовит план по изменению населения Украины
Кремль планирует массово завозить работников из РФ, но сталкивается с нехваткой кадров.
Россия рассматривает разработку месторождений полезного ископаемого на временно оккупированных территориях Украины не только как экономический ресурс, но и как инструмент изменения демографии региона.
Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире «Киев24».
По его словам, Кремль делает ставку на массовый завоз граждан РФ для работы на добыче, в том числе марганца, вместо использования местных специалистов.
«Кремль использует разработку месторождений на оккупированных территориях как инструмент репопуляции, пытаясь заселить регион гражданами РФ вместо привлечения местных специалистов», — сказал Петр Андрющенко.
Он подчеркнул, что такая политика направлена на постепенную смену населения в регионе. Несмотря на наличие опытных шахтеров в Донецкой и Луганской областях, оккупационные власти не заинтересованы в их привлечении.
В то же время, реализация этих планов сталкивается с трудностями. По словам Андрющенко, в самой России наблюдается существенный дефицит рабочей силы, что затрудняет запуск масштабной добычи.
Речь идет, в частности, о намерениях разработки одного из крупнейших в мире месторождений марганца, расположенного на оккупированных территориях Украины.
Ранее речь шла о том, что украинцы возвращаются в оккупацию. По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, возвращение на оккупированные территории стоит украинцам от полутора тысяч евро, и это с высоким риском, что назад их не выпустят. Но такие люди есть и в Украине, и в ЕС.