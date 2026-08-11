"Боль невозможно измерить": Россия убила молодую пару, девушка погибла незадолго до дня рождения

Виктория Слободянюк и 25-летний Максим Сухопар. Источник: Глухов.

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В Сумской области в результате атаки российского беспилотника погибли двое местных жителей. Это 19-летняя Виктория Слободянюк и 25-летний Максим Сухопар.

Об этом сообщает «Суспильне Сумы».

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Что известно о погибших

Трагедия произошла утром 10 августа на территории Березовской громады Шосткинского района. Российский БпЛА попал в гражданскую территорию, в результате чего двое молодых людей погибли на месте.

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Виктории Слободянюк было 19 лет. Девушка училась в Глуховском национальном педагогическом университете имени Александра Довженко и активно приобщалась к культурной жизни родного села.

Она помогала организовывать местные мероприятия и творческие вечера, выступала на сцене, танцевала, пела и декламировала стихи. Через несколько недель Виктория должна была отпраздновать 20-летие.

Художественная руководительница Слоутского сельского дома культуры Елена Нахабич вспоминает девушку как талантливую и активную участницу местной культурной жизни. По ее словам, Виктория была незаменимой ведущей мер, а также вместе с коллективом принимала участие в благотворительных событиях в поддержку украинских военных.

Вместе с Викторией погиб 25-летний Максим Сухопар.

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По информации Сумской областной военной администрации, российские войска утром 10 августа атаковали Березовскую общину беспилотниками.

Кроме удара, унесшего жизни двух молодых людей, в общине зафиксировали еще одну атаку российского БпЛА. В результате травмировались двое мужчин в возрасте 60 лет.

Напомним, ночью 10 августа российские войска нанесли по Сумам пять ударов управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали на трех локациях в двух районах города, поврежден жилищный сектор. Всего в результате атаки пострадали 14 человек, среди них 14-летний ребенок, у которого медики диагностировали острую реакцию на стресс. Тяжелых раненых, по предварительным данным, нет — большинство пострадавших получили легкие травмы или пережили острую реакцию на стресс.

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