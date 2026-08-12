Действительно ли секс лечит от стресса: ученые дали окончательный ответ

Действительно ли секс снижает стресс / © Credits

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В массовой культуре секс часто изображают как удачный и проверенный способ примирения, снятия стресса и напряжения. Но действительно ли все так радужно? Новое исследование показало другую сторону этой темы. Хотя интимная близость действительно снижает напряжение прямо в день контакта, этот эффект не длится долго.

Об этом пишет PsyPost.

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Секс как способ избежать конфликта: почему интим может повышать уровень стресса на следующий день

Более того, исследователи определили, если мотивацией для секса становится желание избежать ссоры или напряжения в отношениях, на следующий день уровень стресса может только возрасти.

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Идея о том, что физическая близость снимает напряжение, имеет четкую нейробиологическую основу. При сексуальном контакте в организме высвобождаются окситоцин и эндогенные опиоиды, которые успокаивают нервную систему.

Предыдущие исследования также подтверждали связь между регулярной сексуальной жизнью и более высоким уровнем удовлетворенности жизнью. Однако ученых давно интересовало то, сколько на самом деле длится успокаивающий эффект в повседневной жизни.

Чтобы найти ответ, исследователи объединили данные трех независимых опросов, охватив 319 пар. Все участники были молодыми людьми в возрасте около 20–30 лет, состоящих в браке менее полугода. В течение 14 дней супруги каждый вечер заполняли анкеты: отмечали факт интимного контакта, оценивали уровень ежедневного стресса по семибалльной шкале, а также указывали свои мотивы и уровень удовольствия от секса.

Применив сложное статистическое моделирование, авторы заметили четкую закономерность: в дни, когда у пар был секс, уровень стресса у них оказывался ниже. Этот эффект был одинаков как для мужчин, так и для женщин, и не зависел от общего уровня счастья в браке.

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Но уже через 24 часа от успокаивающего влияния не оставалось и следа — на следующий день показатели стресса возвращались к привычному уровню.

«Я была несколько удивлена тем, сколь кратковременными оказались преимущества партнерского секса. Мы ожидали, что они продлятся не менее 24 часов, но этого не произошло», — отметила соавтор исследования Сиерра Д. Питерс, старшая преподавательница психологии в Rhodes College.

По словам ученой, цель исследования заключалась в проверке бытового мифа о том, что «секс нейтрализует стресс». Решающим фактором оказалась именно мотивация. Когда люди занимались сексом, потому что хотели сделать приятное партнеру, это способствовало снижению напряжения на следующий день.

Однако когда кто-то в паре инициировал секс, потому что хотел избежать конфликта, разочарования или снять напряжение в отношениях — эффект был противоположным. На следующий день после такого контакта уровень стресса у участников существенно рос. Ученые объясняют это тем, что попытка уйти от проблемы через интим лишь усугубляет тревожность и напряжение в паре.

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«Один из главных выводов этого исследования состоит в том, что секс может снижать стресс, но эти благоприятные эффекты, похоже, достаточно кратковременны», — объясняет Питерс.

Исследовательница добавляет, что выявленные эффекты хотя и умеренные, но вполне стабильные, ведь они подтверждены анализом более 8000 ежедневных отчетов.

«Если говорить практически, секс — это не универсальная панацея от стресса. Он может дать кратковременный буфер, но маловероятно, что он заменит решение причин этого стресса», — заключает ученая.

Авторы работы отмечают, что выборка состояла из молодоженов, у которых обычно выше частота контактов и удовлетворенность отношениями, поэтому результаты не стоит автоматически экстраполировать на пары с большим «стажем» вместе или на одиноких людей.

Почему оральный секс не так безопасен

Напомним, многие до сих пор считают оральный секс безопасным, однако сексолог Святослава Федорец предостерегает, что через него также могут передаваться инфекции, передающиеся половым путем, и патогенная микрофлора.

Воспалительные процессы в полости рта, стоматологические проблемы или микротравмы слизистой существенно повышают риски для обоих партнеров — в частности, бактерии изо рта могут спровоцировать цистит у женщин.

Для защиты во время орального секса с непроверенным партнером специалист советует использовать презервативы или специальные латексные салфетки. Если есть симптомы заболеваний, ранки или боль, сначала нужно пройти лечение и только потом возвращаться к интимной близости.

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