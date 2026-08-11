В белых карго и выцветшей футболке с рокерским принтом: новый выход Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

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Папарацци снова запечатлели Кристен Стюарт в Нью-Йорке. Актриса в очередной раз продемонстрировала комфортный лук с элементами гранжа.

На ней была выцветшая темно-серая футболка с принтом рок-группы Pixies и закатанными рукавами. Кристен сочетала ее с широкими белыми брюками-карго с накладными карманами и закатанными штанинами. На ногах у нее были темные кроссовки.

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Кристен Стюарт / © Getty Images

На лице у звезды были солнцезащитные очки, а на шее — серебряная цепочка. Лук завершила прическа, намеренно уложенная в небрежно. Образ Стюарт получился непринужденным и немного бунтарским — в фирменном стиле актрисы.

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Напомним, ранее Кристен Стюарт продемонстрировала образ в кожаном платье с глубоким декольте, которое она сочетала с черными кроссовками с салатовыми полосками.

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