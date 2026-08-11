ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

В белых карго и выцветшей футболке с рокерским принтом: новый выход Кристен Стюарт

Актриса появилась на улицах города в непринужденном наряде с элементами гранжа.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Папарацци снова запечатлели Кристен Стюарт в Нью-Йорке. Актриса в очередной раз продемонстрировала комфортный лук с элементами гранжа.

На ней была выцветшая темно-серая футболка с принтом рок-группы Pixies и закатанными рукавами. Кристен сочетала ее с широкими белыми брюками-карго с накладными карманами и закатанными штанинами. На ногах у нее были темные кроссовки.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

На лице у звезды были солнцезащитные очки, а на шее — серебряная цепочка. Лук завершила прическа, намеренно уложенная в небрежно. Образ Стюарт получился непринужденным и немного бунтарским — в фирменном стиле актрисы.

Напомним, ранее Кристен Стюарт продемонстрировала образ в кожаном платье с глубоким декольте, которое она сочетала с черными кроссовками с салатовыми полосками.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie