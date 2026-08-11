Потери РФ приблизились к рекордной отметке: кого Кремль теперь привлекает к войне

Владимир Путин / © Associated Press

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Число потерь российских войск в Украине стремительно приближается к отметке в 1,5 миллиона, в то время как Москва ищет новые способы пополнения личного состава на фоне отсутствия перспектив мирного соглашения.

Об этом сообщило издание Newsweek .

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Сколько потерь понесла Россия в войне: данные ВСУ и западных разведок

Сообщается, что подсчет потерь в конфликтах сложный для проверки, а эксперты предостерегают, что стороны могут завышать показатели врага и скрывать собственные для поддержания морального духа и усиления переговорных позиций.

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По информации украинских военных, по состоянию на 11 августа общее количество российских потерь с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 достигло 1 460 400 человек. Этот показатель включает как убитых, так и раненых военнослужащих, многие из которых возвращались на передовую или получили ранения неоднократно.

Западные оценки и данные независимых исследователей разнятся. В частности, британское разведывательное агентство GCHQ в мае оценивало количество погибших российских военных примерно в 500 000. А российские независимые издания «Медиазона» и BBC подтвердили личности 236 066 погибших солдат и офицеров РФ.

Аналитический центр Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценивает общие потери России в 1,4 миллиона, тогда как смерти на поле боя — до 450 000. В то же время возможны потери Украины за тот же период, по данным CSIS, достигают 625 000, в том числе до 150 000 погибших.

Как изменялась структура российской армии

Отмечается, что в первые месяцы войны основную часть потерь составляли элитные профессиональные военные. Впоследствии в ряды армии начали привлекать заключенных из российских тюрем и наемников ППК «Вагнер», которых массово использовали в штурмах для истощения украинской обороны.

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К осени 2024 года самой большой категорией погибших снова стали добровольцы. Благодаря значительным финансовым стимулам Москва пытается избегать новой масштабной волны мобилизации внутри страны. Кроме того, Россия привлекает иностранных боевиков и военных из Северной Кореи.

В минувшие выходные президент Владимир Зеленский заявил, что в Россию могут перебросить до 50 000 военных из Северной Кореи. Ранее, в 2024 году, Пхеньян уже отправлял в Россию около 14 тысяч солдат во время боев в Курской области. По информации южнокорейских политиков, несколько тысяч из них погибли.

Война в Украине — последние новости

Напомним, на Кинбурнской косе фактически в ловушке оказались более 2500 российских военных, скрывающихся в лесах и блиндажах. Силы обороны Украины ежедневно наносят сокрушительные удары по позициям врага, несмотря на попытки россиян подтягивать новые резервы.

Ранее посол Британии в Украине Нил Кромптон в ироническом тоне описал продвижение российских военных в Украину. Он заявил, что «улитка двигается быстрее», чем армия РФ.

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