"Воюют за Зеленского": в Черновцах скандальный водитель автобуса потерял бронирование и оказался в ТЦК

Скандал в маршрутке Черновцов: водителю, который ругал военных, отменили бронирование и мобилизовали

Реклама

В Черновцах мобилизовали водителя автобуса, который нецензурно высказывался о военных во время конфликта с пассажирами и в стиле российского ТВ заявлял, что они якобы «воюют за Зеленского».

Об этом сообщила представитель Черновицкого областного ТЦК Татьяна Гайдащук, передает «Суспільне».

Реклама

По ее словам, мужчину мобилизовали согласно действующему законодательству. Он работал водителем автобуса и имел бронирование. Однако после конфликта с родственниками военных и огласки его уволили с работы.

Реклама

Кроме того, мужчине сообщили о подозрении по статье о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью. За совершенное грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, пробационный надзор до пяти лет или ограничение свободы до пяти лет.

Напомним, в Черновцах водитель автобуса нецензурно и оскорбительно высказывался в адрес военных и их семей, имеющих право на льготный проезд. Кроме того, во время ссоры он открыто распространял пророссийские нарративы.

Новости партнеров