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Депутат РФ заявил, что убивал людей на войне в Украине и похвастался орденом от Путина
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов цинично признался в убийствах на войне в Украине.
Российский политик откровенно рассказал о деталях якобы своего пребывания на фронте. По его же циничным словам, во время так называемой «сво» он лично убивал людей и получил за это государственную награду от российского диктатора Путина.
Об этом российский депутат Госдумы РФ, член партии «Единая Россия» Виталий Милонов заявил в интервью для YouTube-канала «Дневник хача».
«Боевой орден» и признание в преступлениях против украинцев
Во время разговора одиозный пропагандист подтвердил наличие у него «ордена Мужества». На вопрос журналиста о том, дали ли награду просто за факт поездки на фронт, он заявил о ее якобы боевом характере.
«Нет, не за то, что побывал. За некоторые события. Поскольку указы о награждении орденами носят закрытый характер, то о деталях, пожалуй, когда-нибудь смогу рассказать. Это исключительно за боевые действия», — утверждает Милонов.
Во время разговора интервьюер прямо поинтересовался у Милонова, убивал ли он людей, на что российский политик без малейшего угрызения совести сказал: «Да».
На вопрос журналиста о том, сложно ли потом жить с такими последствиями, извечный сторонник кремлевского режима цинично ответил: «Нет».
Война в Украине — последние новости
Напомним, потери российской армии в войне против Украины приближаются к 1,5 миллиона. На фоне значительных потерь Москва ищет новые способы пополнения личного состава и привлекает новых бойцов к войне.
Силы обороны Украины ежедневно наносят сокрушительные удары по позициям врага, несмотря на попытки россиян подтягивать новые резервы.
К слову, Владимир Зеленский сообщил, сколько россиян уничтожили украинские дроны только за июль 2026 года.