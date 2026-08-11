Депутат РФ заявил, что убивал людей на войне в Украине и похвастался орденом от Путина

Виталий Милонов / © vse42.ru

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Российский политик откровенно рассказал о деталях якобы своего пребывания на фронте. По его же циничным словам, во время так называемой «сво» он лично убивал людей и получил за это государственную награду от российского диктатора Путина.

Об этом российский депутат Госдумы РФ, член партии «Единая Россия» Виталий Милонов заявил в интервью для YouTube-канала «Дневник хача».

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Во время разговора одиозный пропагандист подтвердил наличие у него «ордена Мужества». На вопрос журналиста о том, дали ли награду просто за факт поездки на фронт, он заявил о ее якобы боевом характере.

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«Нет, не за то, что побывал. За некоторые события. Поскольку указы о награждении орденами носят закрытый характер, то о деталях, пожалуй, когда-нибудь смогу рассказать. Это исключительно за боевые действия», — утверждает Милонов.

Во время разговора интервьюер прямо поинтересовался у Милонова, убивал ли он людей, на что российский политик без малейшего угрызения совести сказал: «Да».

На вопрос журналиста о том, сложно ли потом жить с такими последствиями, извечный сторонник кремлевского режима цинично ответил: «Нет».

Дата публикации 18:58, 11.08.26 Количество просмотров 4 Скандальный депутат Госдумы Милонов цинично признался в убийствах на войне против Украины

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