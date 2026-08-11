"По Киеву будут бить безжалостно": Кулеба предупредил о тяжелых месяцах

По Киеву будут бить безжалостно, по Сумам, Харькову: Кулеба откровенно оценил способность защитить украинские города / © Associated Press

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Российские оккупанты будут продолжать массированные обстрелы украинских городов, в частности Киева. А быстрого решения для усиления системы противовоздушной обороны или противодействия управляемым авиабомбам (КАБ) сейчас нет.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Сергею Пейчеву.

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По словам экс-главы МИД, в ближайшее время ситуация с воздушными атаками РФ будет оставаться сложной.

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«Я месяца два назад сказал у себя на YouTube-канале, что дальше, к сожалению, для украинских городов будет только хуже… Видите, прошло два месяца и, к сожалению, все именно так происходит. Я никого не пугаю. Я просто хочу, чтобы все понимали реальность, в которой мы будем существовать», — предупредил Кулеба.

Экс-министр откровенно признал, что по состоянию на сегодняшний день решения для противодействия КАБам нет. И в ближайшее время оно не появится.

«По Киеву будут бить безжалостно, потому что это столица. По Сумам моим, где я родился, по Запорожью, по Харькову будут бить, потому что до них просто близко. И быстрого решения ПВО у Украины не будет, к сожалению», — заявил Кулеба.

В то же время, бывший дипломат отметил, что от последствий войны страдает и сама Россия, где ситуация с безопасностью также ухудшается.

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«Здесь на нашей стороне преимущество в том, что Россия слишком большая и ПВО у них слишком мало, как и у нас. Но у них достаточно ПВО, чтобы защитить два города, о которых Путин заботится: это Москва и Петербург», — подытожил Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Киеве баллистика прилетела по детской больнице.

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