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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина перестала называть количество российских ракет в отчетах: "Флэш" оценил плюсы и минусы решения

Бескрестнов прокомментировал решение Украины не называть количество российских ракет во время ударов.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
1 комментарий
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Воздушная атака по Украине

Воздушная атака по Украине / © tsn.ua

Советник президента по вопросам развития технологий обороны Сергей Бескрестнов, известный по позывному «Флэш», высказался по поводу решения Украины не указывать в ежедневных отчетах Воздушных сил количество российских ракет, атакующих украинские города. Его мнение по этому вопросу «двоякое».

Об этом «Флэш» написал в Telegram.

«Двоякое мнение»

Ранее стало известно, что Воздушные силы изменили формат отчетности и перестали публично указывать количество запущенных Россией ракет. По данным Bloomberg, это сделали из соображений безопасности. Собеседник назвал вопрос «деликатным».

Бескрестнов отметил, что пока не может сказать, насколько это решение верно. В то же время, он сравнил ситуацию с возможным отказом от публичного отображения курсов валют в обменниках.

«Я пока не знаю, это правдивая новость или нет. Но это напоминает идею убрать курсы валют с обменников», — написал Сергей Бескрестнов.

По его словам, у него нет однозначной позиции по поводу целесообразности такого шага.

«У меня двоякое мнение», — подчеркнул Бескрестнов.

С одной стороны, по его мнению, рядовым гражданам подробная информация о количестве российских ракет может быть не нужна. Кроме того, такие данные могут помогать противнику оценивать ситуацию и использовать ее в своих информационных кампаниях.

«С одной стороны, простым людям эта информация не требуется. Также эта информация помогает врагу понять, как у нас обстоят дела с ракетами. Эта информация помогает ботам врага формировать "зраду"», — пояснил он.

В то же время Бескрестнов считает, что утаивание таких данных также имеет свои недостатки. По его мнению, Россия и без официальных отчетов может получать информацию о результатах своих атак.

«С другой стороны, враг и так знает, что и куда долетело и попало», — отметил эксперт.

Он также указал на международный аспект публичной коммуникации. По словам Бескрестнова, информация о последствиях российских атак позволяет демонстрировать международному сообществу реальный масштаб проблемы и объяснять украинцам причины ситуации.

«Публичная коммуникация показывает всему миру наши проблемы. И показывает населению, что это не вина ВСУ, а просто дефицит ресурсов», — написал Бескрестнов.

В то же время он не стал делать окончательных выводов относительно того, какой подход правильнее.

«Не могу однозначно сказать, как лучше. А каково ваше мнение?» — подытожил Сергей Бескрестнов.

Как сообщал Bloomberg, на фоне изменения отчетности Украина продолжает обращаться к партнерам за помощью для усиления противовоздушной обороны. В частности, Киев заинтересован в дополнительных ракетах для систем Patriot.

Комментарии (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
18:40, 2026.08.11
И как можно верить государству и властям которые всё скрывают от граждан?
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