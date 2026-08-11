Какому знаку Зодиака повезет 12 августа

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 12 августа?

День, который, начавшись с резкого негатива, постепенно перейдет в режим настолько положительной энергетики, что она сделает возможным осуществление любых планов и воплощение в жизнь любых — даже самых смелых и грандиозных — желаний.

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Также сегодня можно составлять планы на ближайший месяц с учетом мельчайших деталей, которые, несмотря на кажущуюся незначительность, будут иметь большое значение. Сил для их осуществления пока недостаточно, поэтому стоит их поберечь, посвятив нынешний день, несмотря на то, что он приходится на разгар рабочей недели, отдыху.

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Скорпион

Скорпионы смогут почувствовать себя немого волшебниками — все, о чем они сегодня будут думать, довольно быстро материализуется и «притянется» в их жизнь. Именно поэтому представителям знака необходимо вспомнить о позитивном мышлении: такой — осознанный — подход к жизненным реалиям позволит им избежать проблем и решить все вопросы, которые так или иначе улучшат их жизнь, причем, как в моральном, так и в материальном отношении.

Главное, видеть в окружающем мире и населяющих его людях только хорошее, хоть иногда это, возможно, будет и непросто.

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