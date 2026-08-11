Не выбрасывайте старые фотоаппараты: за некоторые советские модели платят до 1500 долларов

Фотокамера «Киев 4». Фото: Игорьс Ефимовс/CC BY 3.0

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Пленочные фотоаппараты советских времен, которые десятилетиями могли простаивать дома, сейчас вновь пользуются спросом. Отдельные редкие модели привлекли внимание коллекционеров, а стоимость некоторых камер на международном рынке превышает тысячу долларов.

Об этом сообщило издание «Телеграф».

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Среди старой фототехники, которую особенно ценят коллекционеры, — фотоаппараты «Киев», выпускавшиеся заводом «Арсенал». Наибольший интерес представляют ранние модели Kiev-2 и Kiev-3 конца 1940-х — начала 1950-х годов. В зависимости от состояния обычные экземпляры могут продаваться примерно за 100–500 долларов, тогда как редкие камеры первых серий стоят дороже.

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Фотоаппарат «Киев-2А». Фото: Michele M. F./CC BY-SA 2.0

Коллекционеры также высоко ценят фотоаппараты ФЭД харьковского производства. Наибольшую ценность представляют ранние довоенные и послевоенные модели. Так, стоимость FED-1 с четырёхзначным серийным номером на международном рынке может превышать 1300 долларов. За некоторые особенно редкие экземпляры предлагают и более крупные суммы.

Фотоаппарат ФЭД-2. Фото: Rama/CC BY-SA 2.0 fr

Спрос наблюдается также на отдельные модели «Зоркий», созданные по образцу немецких Leica. Стоимость большинства таких фотоаппаратов оценивается в пределах 70–250 долларов. Значительно дороже стоят ранние FED-Zorki 1948 года — их цена может составлять от 800 до 1500 долларов. Стоимость отдельных камер, в зависимости от сохранности и комплектации, превышала две тысячи долларов.

Советский пленочный фотоаппарат «Зоркий». Фото: Дмитрий Кожан/CC BY-SA 4.0

На вторичном рынке можно продать и популярные в своё время зеркальные «Зениты». Массовые модели типа Zenit-E в рабочем состоянии стоят примерно 50–150 долларов. В то же время за редкие версии, ограниченные серии или необычные комплекты коллекционеры могут заплатить больше.

Спрос сохраняется и на объективы Helios. Эту оптику до сих пор используют фотографы и операторы, поэтому она также ценится на рынке старой фототехники.

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Фотоаппарат «Зенит-Э» с объективом «Гелиос-44-2». Фото: Kmetz/CC BY-SA 3.0

Напомним, ранее мы сообщали, что во многих украинских домах до сих пор пылятся старые сервизы, которые годами стояли «для красоты» в шкафах и сервантах. Когда-то такую посуду доставали только на большие праздники, а сегодня некоторые из этих наборов стали настоящей находкой для коллекционеров.

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