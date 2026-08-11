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Не выбрасывайте старые фотоаппараты: за некоторые советские модели платят до 1500 долларов
Старый фотоаппарат из семейного шкафа может оказаться коллекционной находкой. Стоимость отдельных редких моделей превышает 1000 долларов.
Пленочные фотоаппараты советских времен, которые десятилетиями могли простаивать дома, сейчас вновь пользуются спросом. Отдельные редкие модели привлекли внимание коллекционеров, а стоимость некоторых камер на международном рынке превышает тысячу долларов.
Об этом сообщило издание «Телеграф».
Среди старой фототехники, которую особенно ценят коллекционеры, — фотоаппараты «Киев», выпускавшиеся заводом «Арсенал». Наибольший интерес представляют ранние модели Kiev-2 и Kiev-3 конца 1940-х — начала 1950-х годов. В зависимости от состояния обычные экземпляры могут продаваться примерно за 100–500 долларов, тогда как редкие камеры первых серий стоят дороже.
Коллекционеры также высоко ценят фотоаппараты ФЭД харьковского производства. Наибольшую ценность представляют ранние довоенные и послевоенные модели. Так, стоимость FED-1 с четырёхзначным серийным номером на международном рынке может превышать 1300 долларов. За некоторые особенно редкие экземпляры предлагают и более крупные суммы.
Спрос наблюдается также на отдельные модели «Зоркий», созданные по образцу немецких Leica. Стоимость большинства таких фотоаппаратов оценивается в пределах 70–250 долларов. Значительно дороже стоят ранние FED-Zorki 1948 года — их цена может составлять от 800 до 1500 долларов. Стоимость отдельных камер, в зависимости от сохранности и комплектации, превышала две тысячи долларов.
На вторичном рынке можно продать и популярные в своё время зеркальные «Зениты». Массовые модели типа Zenit-E в рабочем состоянии стоят примерно 50–150 долларов. В то же время за редкие версии, ограниченные серии или необычные комплекты коллекционеры могут заплатить больше.
Спрос сохраняется и на объективы Helios. Эту оптику до сих пор используют фотографы и операторы, поэтому она также ценится на рынке старой фототехники.
Напомним, ранее мы сообщали, что во многих украинских домах до сих пор пылятся старые сервизы, которые годами стояли «для красоты» в шкафах и сервантах. Когда-то такую посуду доставали только на большие праздники, а сегодня некоторые из этих наборов стали настоящей находкой для коллекционеров.