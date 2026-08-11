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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Не викидайте старі фотоапарати: за які радянські моделі платять до 1500 доларів

Старий фотоапарат із сімейної шафи може виявитися колекційною знахідкою. Вартість окремих рідкісних моделей перевищує 1000 доларів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Фотокамера "Київ 4". Фото: Igors Jefimovs/CC BY 3.0

Фотокамера «Київ 4». Фото: Igors Jefimovs/CC BY 3.0

Плівкові фотоапарати радянських часів, які десятиліттями могли лежати без діла вдома, нині знову мають попит. Окремі рідкісні моделі зацікавили колекціонерів, а вартість деяких камер на міжнародному ринку перевищує тисячу доларів.

Про це повідомило видання «Телеграф».

Серед старої фототехніки, яку особливо цінують колекціонери, — камери «Київ», які виготовляв завод «Арсенал». Найбільший інтерес становлять ранні Kiev-2 та Kiev-3 кінця 1940-х — початку 1950-х років. Залежно від стану звичайні екземпляри можуть продавати приблизно за 100–500 доларів, тоді як рідкісні камери перших серій коштують більше.

Фотоапарат «Київ-2А». Фото: Michele M. F./CC BY-SA 2.0

Фотоапарат «Київ-2А». Фото: Michele M. F./CC BY-SA 2.0

Високо оцінюють колекціонери й фотоапарати ФЕД харківського виробництва. Найбільшу цінність становлять ранні довоєнні та післявоєнні камери. Так, вартість FED-1 із чотиризначним серійним номером на міжнародному ринку може перевищувати 1300 доларів. За деякі особливо рідкісні екземпляри пропонують і більші суми.

Фотоапарат ФЕД-2. Фото: Rama/CC BY-SA 2.0 fr

Фотоапарат ФЕД-2. Фото: Rama/CC BY-SA 2.0 fr

Попит є також на окремі моделі «Зоркий», створені за мотивами німецьких Leica. Більшість таких фотоапаратів оцінюють у межах 70–250 доларів. Значно дорожчими є ранні FED-Zorki 1948 року — їхня ціна може становити від 800 до 1500 доларів. Вартість окремих камер, залежно від збереженості та комплектації, перевищувала дві тисячі доларів.

Радянський плівковий фотоапарат «Зоркий». Фото: Dmitry Kozhan/CC BY-SA 4.0

Радянський плівковий фотоапарат «Зоркий». Фото: Dmitry Kozhan/CC BY-SA 4.0

На вторинному ринку можна продати й популярні свого часу дзеркальні «Зеніти». Масові моделі на кшталт Zenit-E у робочому стані коштують орієнтовно 50–150 доларів. Водночас за рідкісні версії, обмежені серії або незвичайні комплекти колекціонери можуть заплатити більше.

Попит зберігається й на об’єктиви Helios. Цю оптику досі використовують фотографи та оператори, тому вона також має цінність на ринку старої фототехніки.

Фотоапарат «Зеніт-Е» з об’єктивом «Геліос-44-2». Фото: Kmetz/CC BY-SA 3.0

Фотоапарат «Зеніт-Е» з об’єктивом «Геліос-44-2». Фото: Kmetz/CC BY-SA 3.0

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в багатьох українських домівках досі припадають пилом старі сервізи, які роками стояли «для краси» у шафах та сервантах. Колись такий посуд діставався лише на великі свята, а сьогодні деякі з цих наборів стали справжньою знахідкою для колекціонерів.

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