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Не викидайте старі фотоапарати: за які радянські моделі платять до 1500 доларів
Старий фотоапарат із сімейної шафи може виявитися колекційною знахідкою. Вартість окремих рідкісних моделей перевищує 1000 доларів.
Плівкові фотоапарати радянських часів, які десятиліттями могли лежати без діла вдома, нині знову мають попит. Окремі рідкісні моделі зацікавили колекціонерів, а вартість деяких камер на міжнародному ринку перевищує тисячу доларів.
Про це повідомило видання «Телеграф».
Серед старої фототехніки, яку особливо цінують колекціонери, — камери «Київ», які виготовляв завод «Арсенал». Найбільший інтерес становлять ранні Kiev-2 та Kiev-3 кінця 1940-х — початку 1950-х років. Залежно від стану звичайні екземпляри можуть продавати приблизно за 100–500 доларів, тоді як рідкісні камери перших серій коштують більше.
Високо оцінюють колекціонери й фотоапарати ФЕД харківського виробництва. Найбільшу цінність становлять ранні довоєнні та післявоєнні камери. Так, вартість FED-1 із чотиризначним серійним номером на міжнародному ринку може перевищувати 1300 доларів. За деякі особливо рідкісні екземпляри пропонують і більші суми.
Попит є також на окремі моделі «Зоркий», створені за мотивами німецьких Leica. Більшість таких фотоапаратів оцінюють у межах 70–250 доларів. Значно дорожчими є ранні FED-Zorki 1948 року — їхня ціна може становити від 800 до 1500 доларів. Вартість окремих камер, залежно від збереженості та комплектації, перевищувала дві тисячі доларів.
На вторинному ринку можна продати й популярні свого часу дзеркальні «Зеніти». Масові моделі на кшталт Zenit-E у робочому стані коштують орієнтовно 50–150 доларів. Водночас за рідкісні версії, обмежені серії або незвичайні комплекти колекціонери можуть заплатити більше.
Попит зберігається й на об’єктиви Helios. Цю оптику досі використовують фотографи та оператори, тому вона також має цінність на ринку старої фототехніки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в багатьох українських домівках досі припадають пилом старі сервізи, які роками стояли «для краси» у шафах та сервантах. Колись такий посуд діставався лише на великі свята, а сьогодні деякі з цих наборів стали справжньою знахідкою для колекціонерів.