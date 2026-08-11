Навіщо професійні кухарі протикають яйця голкою перед варінням: про це мало хто знає

Як правильно варити яйця, щоб легко чистилися / © pexels.com

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Яйця здаються одним із найпростіших продуктів у приготуванні, однак професійні кулінари знають чимало невеликих хитрощів, які допомагають зробити цей процес зручнішим. Один із таких трюків — проколювання шкаралупи голкою перед варінням. Цей спосіб використовують насамперед для того, щоб під час варіння яйце менше тріскалося, а після приготування його було простіше очистити. Проколюють шкаралупу дуже обережно, зазвичай із тупішого кінця яйця, де розташована повітряна камера.

Навіщо проколювати яйце перед варінням

Під шкаралупою яйця є невелика повітряна камера. Коли яйце нагрівається, повітря всередині розширюється. Через різку зміну температури та тиску шкаралупа іноді може тріснути.

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Невеликий отвір у шкаралупі дозволяє повітрю виходити поступово. Саме тому деякі кухарі проколюють яйця перед тим, як опускати їх у воду.

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Водночас важливо розуміти, що це не гарантує повної відсутності тріщин. На шкаралупі можуть бути мікротріщини, а саме яйце могло бути охолодженим. Тому температура продукту та спосіб нагрівання також мають значення.

Чи справді після цього яйце легше чистити

Через невеликий отвір вода може потрапити між шкаралупою та внутрішньою оболонкою, що часто допомагає відокремити шкаралупу від білка.

Проте результат залежить не лише від проколювання. Велике значення має свіжість яйця. Дуже свіжі яйця часто чистяться складніше, оскільки білок сильніше утримується біля внутрішньої оболонки. Яйця, які деякий час зберігалися в холодильнику, зазвичай очищати простіше.

Як правильно проколювати яйце

Для цього потрібна чиста тонка голка. Отвір роблять дуже маленьким і лише в шкаралупі, не намагаючись глибоко проникнути всередину.

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Робити це потрібно безпосередньо перед приготуванням. Не варто заздалегідь проколювати та зберігати такі яйця, адже пошкодження захисної оболонки може збільшити ризик потрапляння мікроорганізмів усередину.

Після проколювання яйця можна варити звичним способом. Щоб зменшити ризик розтріскування, їх краще не кидати в киплячу воду різко, а обережно опускати ложкою.

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