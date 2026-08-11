"Низький стиль, вульгарність і жлобство": Олег Скрипка розкритикував українців за їхній вибір

Олег Скрипка / © instagram.com/o.skrypka

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Співак Олег Скрипка розкритикував українське суспільство та назвав риси українців, яких, на його думку, варто позбутися, — йдеться про вульгарність, низький стиль і жлобство.

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» висловився про культурні смаки українців. Музикант звернув увагу на якість контенту, який споживає суспільство. На його думку, проблема має значно глибше коріння. Артист пов’язує її з тривалим колоніальним впливом Росії. Водночас Скрипка наголошує, що подібні риси не є частиною української культурної спадщини. Навпаки, він закликає звертатися до власних історичних і мистецьких традицій.

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«За українською нацією є „грішок“, набутий за віки московської колонізації — це низький стиль, вульгарність і жлобство. Я переконаний, що це не наша природа, тому що наш спадок — творчий, духовний, фольклорний, літературний, пісенний — має смак», — заявив Олег Скрипка у проєкті «Візія».

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Олег Скрипка / © скриншот

Особливу увагу артист приділив саме поняттю смаку. Він переконаний, що українська культура історично має потужне естетичне підґрунтя, однак сучасне суспільство не завжди його продовжує. Як приклад музикант навів українську народну пісню, яку вважає доказом самобутності та високого рівня національної культури.

«Українська народна пісня має неймовірний смак. Сучасне суспільство не дотягує до цього спадку саме через відсутність смаку. Оцього жлобства українцям треба позбутися», — наголосив музикант.

Олег Скрипка / © скриншот

Скрипка також закликав українців уважніше ставитися до того, який культурний продукт вони створюють і підтримують. На його переконання, зміни мають починатися не лише на рівні державних чи культурних інституцій, а й із особистого вибору кожної людини.

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка шокував зізнанням, чому залишив Париж на піку своєї кар'єри.

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