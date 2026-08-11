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Російська атака на Запоріжжя забрала життя сімох людей: в області оголосили День жалоби
У Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими після масованої атаки РФ.
У Запорізькій області 12 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що сталася в ніч на 11 серпня.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Росіяни серед ночі вбили сімох людей, ще 24 людини дістали поранення. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих», — зазначив Іван Федоров.
Атака РФ на Запоріжжя — що відомо
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 11 серпня, російська армія масовано обстріляла Запоріжжя ракетами та керованими авіабомбами. Через ворожий удар загинули шестеро людей. Понад 20 осіб постраждали, серед них троє чоловіків перебувають у важкому стані.
Більшість поранених шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, уламковими пораненнями та переломами, а двоє лікуються вдома.