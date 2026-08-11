ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

Російська атака на Запоріжжя забрала життя сімох людей: в області оголосили День жалоби

У Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими після масованої атаки РФ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака РФ на Запоріжжя

Атака РФ на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запорізькій області 12 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що сталася в ніч на 11 серпня.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни серед ночі вбили сімох людей, ще 24 людини дістали поранення. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих», — зазначив Іван Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 11 серпня, російська армія масовано обстріляла Запоріжжя ракетами та керованими авіабомбами. Через ворожий удар загинули шестеро людей. Понад 20 осіб постраждали, серед них троє чоловіків перебувають у важкому стані.

Більшість поранених шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, уламковими пораненнями та переломами, а двоє лікуються вдома.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie