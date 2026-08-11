Російська атака на Запоріжжя забрала життя сімох людей: в області оголосили День жалоби

Атака РФ на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У Запорізькій області 12 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що сталася в ніч на 11 серпня.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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«Росіяни серед ночі вбили сімох людей, ще 24 людини дістали поранення. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих», — зазначив Іван Федоров.

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Атака РФ на Запоріжжя — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 11 серпня, російська армія масовано обстріляла Запоріжжя ракетами та керованими авіабомбами. Через ворожий удар загинули шестеро людей. Понад 20 осіб постраждали, серед них троє чоловіків перебувають у важкому стані.

Більшість поранених шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, уламковими пораненнями та переломами, а двоє лікуються вдома.

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