Перевірте свої копійки: за одну українську монету платять до 10 тисяч гривень

Монети / © Unsplash

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Звичайні дрібні копійки в домашніх скарбничках можуть принести їхнім власникам чималий дохід. Колекціонери оголосили полювання на рідкісні різновиди українських монет, ціна яких на аукціонах сягає 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє спеціалізований портал «Монети-ягідки».

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За даними експертів, найпростіше реалізувати цінні екземпляри 1992 року карбування, хоча вигідний прибуток здатні принести й монети пізніших років випуску. Зокрема, станом на серпень 2026 року особливий попит мають дві конкретні копійки.

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5 копійок 1992 року (штамп 1.1ААк)

Більшість обігових монет цього року випуску коштують не дорожче свого номіналу, проте штамп 1.1ААк оцінюється у діапазоні від 4 000 до 10 000 грн. Висока вартість зумовлена карбувальною помилкою — рідкісною крупною насічкою на гурті (ребрі монети).

Розпізнавальні ознаки штампу:

середній зуб тризуба має потовщення у верхній частині;

одиниця в даті викарбувана з хвостиком;

гроно №2 виконане у формі прямокутного трикутника.

Оскільки нетипова насічка з’явилася внаслідок помилки фахівців монетного двору, нумізмати сприймають цей дефект як рідкісний екземпляр. Продати такі 5 копійок найпростіше через онлайн-аукціон Violity або майданчик OLX.

5 копійок 1992 року. Фото: monety-yagidky.com.ua. / © Фото з відкритих джерел

50 копійок 1994 року (штамп 1.1АГм)

За один такий екземпляр колекціонери готові віддати від 2 000 до 4 000 грн.

Розпізнавальні ознаки штампу:

на аверсі у нижній частині тризуба є маленькі отвори;

на реверсі проміжки між листками та відростками мають форму трапецій;

гурт монети має дрібну насічку.

Фахівці застерігають: цей різновид важливо не плутати зі схожим штампом 2АГм. Останній відрізняється великими отворами у нижній частині тризуба, є досить поширеним і коштує не більше 30 грн.

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50 копійок 1994 року. Фото: monety-yagidky.com.ua / © Фото з відкритих джерел

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