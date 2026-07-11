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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Брудний "ґудзик" виявився монетою останнього короля вікінгів у Норвегії

Унікальна у своєму роді монета була знайдена неподалік від монастиря Утштайн на південному заході Норвегії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На даний момент відомо лише про чотири подібні монети

На даний момент відомо лише про чотири подібні монети / © Associated Press

Шукач скарбів виявив предмет, який він сприйняв за брудний ґудзик. Однак аналіз показав, що насправді це унікальна срібна монета, пов’язана з Магнусом Босоногим, якого часто називають останнім королем вікінгів у Норвегії.

Про це повідомляє Live Science.

Монета перебувала на глибині 10–15 сантиметрів під поверхнею ґрунту.

Дослідники провели рентгенівське сканування монети, яке дозволило виявити зображення грифона — міфічної істоти з тілом лева та рисами хижого птаха. Цей мотив іноді інтерпретують як лева святого Марка, християнський символ, але, за словами вчених, істота більше нагадувала грифона. У середньовічному християнському мистецтві грифони використовувалися для символізації подвійної природи Христа — водночас людської та божественної.

На лицьовій стороні було виявлено мотив «хрест над хрестом» з подвійними лініями на кінцях і невеликими півколами або чашоподібними формами. Саме поєднання хреста і грифона робить цю монету такою рідкісною.

Загалом від часів правління Магнуса Беррфетта відомопро 100 монет, які були знайдені у 12 місцях. Це робить кожен новий екземпляр цінним для розуміння того, як монети виготовлялися та перебували в обігу в Норвегії в епоху пізніх вікінгів та раннього середньовіччя.

Нагадаємо, в Переяславі під корінням дерева знайшли монету, якій майже 400 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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