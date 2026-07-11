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- Наука та IT
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Брудний "ґудзик" виявився монетою останнього короля вікінгів у Норвегії
Унікальна у своєму роді монета була знайдена неподалік від монастиря Утштайн на південному заході Норвегії.
Шукач скарбів виявив предмет, який він сприйняв за брудний ґудзик. Однак аналіз показав, що насправді це унікальна срібна монета, пов’язана з Магнусом Босоногим, якого часто називають останнім королем вікінгів у Норвегії.
Про це повідомляє Live Science.
Монета перебувала на глибині 10–15 сантиметрів під поверхнею ґрунту.
Дослідники провели рентгенівське сканування монети, яке дозволило виявити зображення грифона — міфічної істоти з тілом лева та рисами хижого птаха. Цей мотив іноді інтерпретують як лева святого Марка, християнський символ, але, за словами вчених, істота більше нагадувала грифона. У середньовічному християнському мистецтві грифони використовувалися для символізації подвійної природи Христа — водночас людської та божественної.
На лицьовій стороні було виявлено мотив «хрест над хрестом» з подвійними лініями на кінцях і невеликими півколами або чашоподібними формами. Саме поєднання хреста і грифона робить цю монету такою рідкісною.
Загалом від часів правління Магнуса Беррфетта відомопро 100 монет, які були знайдені у 12 місцях. Це робить кожен новий екземпляр цінним для розуміння того, як монети виготовлялися та перебували в обігу в Норвегії в епоху пізніх вікінгів та раннього середньовіччя.
Нагадаємо, в Переяславі під корінням дерева знайшли монету, якій майже 400 років.