"Битва" за МАФИ біля метро "Дарниця": у Києві зі скандалами масово зносять торговельні ятки (відео)

Демонтаж МАФів у Києві / © ТСН

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У Києві триває масштабна боротьба із МАФами. Цього тижня черга дійшла, зокрема, до станції метро «Дарниця». Київські чиновники кажуть: таким чином намагаються остаточно очистити місто від тимчасових споруд. Але підприємці, звісно, виступають категорично проти. Чимало хто з них — це ветерани або близькі родичі військовослужбовців. Й іншого заробітку, ніж як від торгівлі, вони, запевняють, що не мають.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

У Києві демонтовують МАФи

Біля самого входу до станції метро «Дарниця» комунальники активно розбирають МАФИ, які тут стійко стояли роками. Під гучний гуркіт інструментів вони ріжуть металеві конструкції та за допомогою спецтехніки вантажать їхні рештки на великий трал. Атмосфера на майданчику напружена. Представники благоустрою вимагають від очевидців та журналістів відійти.

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Це жваве місце між виходом із метро «Дарниця» та універмагом «Дитячий Світ» через надмірну кількість тимчасових споруд столичні урядники відверто називають «Шанхаєм». І нагадують, що у Києві почали системно боротися із МАФами ще кілька років тому — після проведення відповідного громадського обговорення.

Михайло Буділов, директор Департаменту територіального контролю міста Києва: «Тут проходять важливі інженерні комунікації "Київтеплоенерго", водоканалу, електромережі. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів та чинних державних норм, суворо заборонено розміщувати будь-які об'єкти, навіть тимчасового призначення, на місцях, де проходять інженерні комунікації».

Демонтаж МАФів у Києві / © ТСН

Що кажуть підприємці

За примусовим демонтажем з болем спостерігає Людмила Олексіївна. Її невелику ятку з одягом теж невдовзі мають повністю прибрати. Жінка показує документи: «У мене був ось такий талон. Він офіційно закінчився 20.05.2026. Так, нам їх більше не подовжують».

Пані Людмила бідкається: поки її рідний син перебуває на фронті на війні — для неї ця торгівля залишається єдиним джерелом існування. Вона підраховує свої скромні фінанси: «Податки складають 4–5 тисяч гривень щомісяця. З моїх загальних 16 тисяч залишається мені на життя всього 12–13 тисяч». Жінка зі сльозами пригадує, як минулоріч уже ледь не збанкрутувала, коли після чергового російського обстрілу масштабна пожежа знищила майже увесь її товар: «Там було краму на 40 тисяч євро».

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Підтримати колег із іншого району міста, але з абсолютно тією ж бідою, приїхала мама двох дітей та власниця невеликої пекарні Анастасія Ластівка. Вона розповідає, що її чоловік-військовослужбовець нині перебуває за кордоном на тривалому лікуванні. І після свого повернення додому він уже навряд чи побачить їхню улюблену сімейну крамничку.

Анастасія Ластівка, власниця пекарні: «Мені 30–40 тисяч гривень було достатньо з головою, щоб просто вижити з дітками. Ми так само давали роботу нашим найманим працівникам. Зараз я змушена їх усіх звільняти».

До фінансового боку питання підключаються і незалежні юристи. Вони вказують на колосальні суми, які наразі втрачає та витрачає міська казна.

Маргарита Душенківська, юристка: «Щороку з тимчасових споруд до бюджету сплачувалося 60 мільйонів гривень. Наразі цих грошей міський бюджет недоотримує. Більше того — він тільки витрачає величезні кошти на проведення демонтажів. Для наочного прикладу: в 24-му році витрачено 106 мільйонів гривень, в 25-му — 90 мільйонів, в 26-му — 100 мільйонів. Тобто це близько 300 мільйонів гривень лише за 3 роки».

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Звернення до Київради та мітинги під парламентом

Самі підприємці ретельно підрахували: лише біля станції метро «Дарниця» без роботи та засобів до існування в один момент залишиться понад сотня людей. І серед них — чимало діючих військових, ветеранів та їхніх близьких родичів. Тож за допомогою та офіційною підтримкою люди звернулися до профільного уповноваженого.

Станіслав Риженков, уповноважений Київради з прав ветеранів війни: «Зі свого боку, в межах котрих є мої повноваження, вже написані відповідні листи у департаменти, і наразі ми чекаємо офіційної відповіді. Також написали на депутатський корпус, проінформували, що існує така серйозна проблема — що при прийнятті рішень взагалі не було враховано таку категорію громадян, і наразі чекаємо відповіді. На жаль, накласти вето ми не можемо в одноосібному порядку».

Нагадаємо, що місяць тому під стінами українського парламенту активно мітингувало кілька десятків столичних підприємців. Головна вимога протестувальників до народних обранців — законодавчо заборонити знесення абсолютно усіх кіосків у містах, принаймні на час дії воєнного стану в країні. Але відповідний законопроєкт і досі перебуває на тривалому розгляді народних депутатів у комітетах.

Натомість київські урядники твердо запевняють: про всі заплановані демонтажі власників яток попереджали заздалегідь у законному порядку. Тож знайти собі інше офіційне місце для проведення торгівлі у підприємців час був.

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Михайло Буділов, директор Департаменту територіального контролю міста Києва: «Ми повертаємо Києву те європейське обличчя, яке було у нього 20–30 років тому. Зокрема, де ми з вами зараз знаходимося, тут невдовзі буде розворотне кільце і повністю облаштована сучасна зупинка громадського транспорту. А там, де зараз стоять кіоски, буде повністю вільний та безпечний прохід людей до метро».

Наразі від незаконних МАФів комунальники очистили вже 6 великих районів міста. А це, за офіційними підрахунками, понад три з половиною тисячі знесених тимчасових споруд. На черзі — примусові демонтажі ще у чотирьох районах столиці.

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