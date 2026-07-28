Нова монета 5 грн / © НБУ

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Нацбанк випустив нову унікальну монету номіналом 5 грн, яка присвячена представнику «розстріляного відродження» Івану Падалці. Введена в обіг від 15 травня.

Про це повідомляють на сайті НБУ.

«Пам’ятна монета присвячена поколінню українських митців 1920–1930-х років, яке стало провідником культурного відродження, розвиваючи літературу, театр, кіно, музику й образотворче мистецтво, але було безжально знищене тоталітарним режимом», — зауважили у фінансовій установі.

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Монета присвячена одному з яскравих представників Розстріляного відродження — Івану Падалці — художнику-монументалісту, графіку і педагогу. Його роботи експонувалися на виставках у різних країнах Європи: Данії, Італії, Німеччині, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Франції — та Японії. 1937 року Падалка був репресований і розстріляний.

Який вигляд має монета

На реверсі монети зображено портрет Івана Падалки, образ якого захоплює та нищить символ тодішнього радянського режиму — серп і молот. Ліворуч від портрета вертикально розташовано напис ІВАН / ПАДАЛКА.

На аверсі монети розміщено стилізований напис СЛОВО — назву харківського будинку літераторів 30-х років XX століття. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера «О», з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.

© НБУ

Як і за скільки можна купити монету

Монету випущено у тиражі 50 тисяч. Станом на 28 липня залишилося лише 19. Придбати пам’ятну монету можна лише у кількості однієї штуки. Вона коштує 210 грн. Продається у сувенірному пакованні. Щоб її купити, потрібно авторизуватися на сайті Нацбанку.

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Нагадаємо, Національний банк України продовжує вилучати з обігу старі зразки гривень. Станом на липень 2026 року купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн, випущені до 2003 року, не приймаються для розрахунків.

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