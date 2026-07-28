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Нова монета 5 грн від НБУ викликала ажіотаж: який вигляд вона має — купити її зможуть не всі (фото)
Монета присвячена одному з яскравих представників Розстріляного відродження — Івану Падалці. Монету випущено у тиражі 50 тисяч, але станом на 28 липня залишилося лише 19.
Нацбанк випустив нову унікальну монету номіналом 5 грн, яка присвячена представнику «розстріляного відродження» Івану Падалці. Введена в обіг від 15 травня.
Про це повідомляють на сайті НБУ.
«Пам’ятна монета присвячена поколінню українських митців 1920–1930-х років, яке стало провідником культурного відродження, розвиваючи літературу, театр, кіно, музику й образотворче мистецтво, але було безжально знищене тоталітарним режимом», — зауважили у фінансовій установі.
Монета присвячена одному з яскравих представників Розстріляного відродження — Івану Падалці — художнику-монументалісту, графіку і педагогу. Його роботи експонувалися на виставках у різних країнах Європи: Данії, Італії, Німеччині, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Франції — та Японії. 1937 року Падалка був репресований і розстріляний.
Який вигляд має монета
На реверсі монети зображено портрет Івана Падалки, образ якого захоплює та нищить символ тодішнього радянського режиму — серп і молот. Ліворуч від портрета вертикально розташовано напис ІВАН / ПАДАЛКА.
На аверсі монети розміщено стилізований напис СЛОВО — назву харківського будинку літераторів 30-х років XX століття. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера «О», з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.
Як і за скільки можна купити монету
Монету випущено у тиражі 50 тисяч. Станом на 28 липня залишилося лише 19. Придбати пам’ятну монету можна лише у кількості однієї штуки. Вона коштує 210 грн. Продається у сувенірному пакованні. Щоб її купити, потрібно авторизуватися на сайті Нацбанку.
Нагадаємо, Національний банк України продовжує вилучати з обігу старі зразки гривень. Станом на липень 2026 року купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн, випущені до 2003 року, не приймаються для розрахунків.