Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп демонструє помітне потепління у ставленні до президента України Володимира Зеленського. Така зміна значною мірою пов’язана з військовими успіхами України, а також дедалі більшим розчаруванням американського лідера діями Росії.

Про це пише The Economist.

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Видання зазначає, що ще зовсім недавно відносини між Вашингтоном і Києвом здавалися серйозно підірваними. Однак останні події свідчать про зміну настроїв у Білому домі.

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Зокрема, 28 липня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав просування законопроєкту про нові санкції проти Росії, який також передбачає можливість запровадження високих тарифів щодо основних покупців російських енергоносіїв.

Того ж дня Трамп прийняв Володимира Зеленського у Білому домі, а після переговорів позитивно оцінив їхні результати.

«Зустріч пройшла дуже добре!» — написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

У The Economist наголошують, що це суттєво контрастує з попереднім періодом, коли між двома лідерами виник гострий конфлікт, а Трамп навіть називав Зеленського «диктатором».

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Військові успіхи України

На думку авторів матеріалу, однією з головних причин зміни позиції Трампа стали результати української армії на полі бою.

За даними видання, президента США особливо вразили далекобійні удари українських безпілотників по цілях у глибині території Росії, а також здатність України швидко нарощувати власне виробництво озброєння і зменшувати залежність від західної допомоги.

The Economist нагадує, що під час саміту НАТО Трамп, коментуючи українські удари по території Росії, заявив:

«Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти покласти край війні».

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Експерт Американського інституту підприємництва Хезер Конлі також вважає, що відносини між країнами стали міцнішими саме тому, що Україна дедалі більше забезпечує власний військовий успіх.

Паралельно Вашингтон і Київ розширюють оборонно-промислове співробітництво. Зокрема, сторони домовилися про виробництво безпілотників у США за українськими технологіями, а також погодили ліцензійну угоду щодо виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot, хоча реалізація цього проєкту потребуватиме кількох років.

Розчарування Росією

Видання зазначає, що потепління у відносинах із Києвом відбувається одночасно з охолодженням ставлення Дональда Трампа до Москви.

Колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер припустив, що американський президент дедалі більше переконується у нещирості російського керівництва.

«Гадаю, він починає розуміти, чи вже зрозумів, що Путін просто йому бреше», — сказав Волкер.

The Economist також звертає увагу, що навіть окремі представники руху MAGA, які раніше критично ставилися до підтримки України, почали переглядати свої погляди.

Як приклад видання наводить активістку Лору Лумер, яка після поїздки до України заявила, що раніше була «одурманена російською пропагандою», і тепер закликає Трампа підтримати Київ.

Політичні перешкоди

Попри позитивні сигнали, The Economist зазначає, що майбутня американська підтримка України все ще залежить від низки політичних чинників.

Законопроєкт про нові санкції проти Росії ще має пройти Палату представників, де серед республіканців зберігається значно більше скепсису щодо допомоги Україні. Крім того, навіть у разі його ухвалення остаточне рішення про застосування окремих санкцій та тарифів залишатиметься за президентом США.

Водночас автори статті підсумовують, що Володимир Зеленський, якому Дональд Трамп раніше дорікав відсутністю «козирів», нині, схоже, зумів значно зміцнити свої позиції у Вашингтоні завдяки успіхам України на полі бою та зміні настроїв американського президента.

Нагадаємо, Дональд Трамп став прихильніше оцінювати Україну та її перспективи у війні, а зустріч із Володимиром Зеленським може відкрити шлях до нової військової підтримки США.

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