Трамп пішов на "різкий поворот" щодо України: що стало переломним моментом — Financial Times

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

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Президент США Дональд Трамп став прихильніше оцінювати позицію України та її перспективи у війні проти Росії. На зміну його підходу вплинули тривалі контакти між командами двох президентів і військові успіхи Києва.

Про це пише Financial Times.

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів переговори з Трампом у Білому домі. Радники українського лідера та джерело, близьке до американської адміністрації, назвали зустріч найкращою від початку другого президентського терміну Трампа можливістю для Києва заручитися новою військовою підтримкою США.

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Після переговорів Зеленський повідомив, що сторони обговорили ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а також інші оборонні ініціативи.

«Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом для захисту життів українців і просування миру», — написав Зеленський.

За його словами, президенти також говорили про дипломатичні кроки для завершення війни. Подальші контакти мають узгодити команди двох країн.

Що вплинуло на позицію Трампа

Financial Times зазначає, що зустріч стала свідченням різкого покращення відносин між Києвом і Вашингтоном, які раніше супроводжувалися значною напругою.

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Зеленський, за даними видання, вважає, що місяці прямого спілкування між радниками змінили уявлення Трампа про війну та можливості України.

Українська сторона намагалася переконати президента США, що підтримка Києва відповідає інтересам Вашингтона. Радники Зеленського також апелювали до прагнення Трампа асоціювати себе з успішними рішеннями.

На позицію американського президента могли вплинути й українські удари далекобійними безпілотниками по російському енергетичному сектору. За словами Зеленського, Трамп назвав цю кампанію «дуже успішною».

«Президент Трамп хоче бути там, де є успіх. Це пов’язано з багатьма чинниками — майбутніми виборами, його статусом і баченням того, як можна завершити цю війну», — заявив український президент.

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Під час саміту НАТО Трамп, як стверджує Зеленський, погодився надати Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Це є одним із головних оборонних запитів Києва.

Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у межах зусиль щодо припинення війни, повідомили джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Радники Зеленського вважають особисті зустрічі одним із найефективніших способів впливати на позицію Трампа. Український президент раніше визнавав, що відносини почали покращуватися після напруженої розмови в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

За його словами, ситуацію допомогла змінити коротка зустріч із Трампом на похороні Папи Франциска у квітні того ж року.

Під час нинішнього візиту Зеленський також відвідав церемонію прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який послідовно підтримував Україну.

Деякі республіканці вважають, що смерть Грема може сприяти зближенню Трампа з Києвом і поверненню до розгляду законопроєкту про санкції проти Росії, який просував сенатор.

Суперечки у команді Трампа залишаються

Попри зміну риторики президента США, в його оточенні досі немає єдиної позиції щодо довгострокової підтримки України.

Трамп став критичніше оцінювати небажання російського президента Володимира Путіна йти на компроміси та прихильніше ставитися до українських військових успіхів. Водночас частина його прихильників, які підтримують політику «Америка передусім», залишається противниками масштабної допомоги Києву.

Однією з ознак зміни настроїв Financial Times називає позицію ультраправої активістки Лори Лумер, яка підтримує контакти з Трампом.

Раніше вона виступала проти військової допомоги Україні, однак після поїздки до Києва заявила, що частина американських правих потрапила під вплив російської пропаганди.

Пізніше Трамп поширив у своїй соцмережі інтерв’ю Лумер із Зеленським, прокоментувавши його словами: «Дуже добре!»

Зазначимо, що зустріч президентів України та США у Білому домі залишила позитивні враження у членів української делегації. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив про «великий оптимізм» за підсумками перемовин у Вашингтоні і розповів про особистий подарунок.

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