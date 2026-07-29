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РФ атакувала великий обласний центр - перші деталі
Вдень 29 липня російська армія атакувала Одесу. Під час повітряної тривоги великий обласний центр сколихнули вибухи.
Що відомо про удар по Одесі, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Російську атаку на місто посеред дня підтвердила місцева влада. Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисав заявив, що стався «приліт».
«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура», — повідомив чиновник.
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