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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала великий обласний центр - перші деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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РФ атакувала великий обласний центр - перші деталі

© Associated Press

Вдень 29 липня російська армія атакувала Одесу. Під час повітряної тривоги великий обласний центр сколихнули вибухи.

Що відомо про удар по Одесі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Російську атаку на місто посеред дня підтвердила місцева влада. Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисав заявив, що стався «приліт».

«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура», — повідомив чиновник.

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