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Зеленський звернувся до Трампа з терміновим проханням, аби запобігти катастрофі: подробиці
Президент Володимир Зеленський звернувся до лідера США Дональда Трампа з проханням надати Україні «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб не допустити енергетичної катастрофи.
Про це український лідер розповів в інтерв’ю Axios.
За словами глави держави, це необхідно для захисту енергетичної інфраструктури від можливих масованих російських атак у зимовий період.
Зеленський наголосив, що Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку холодів, адже наявні запаси майже вичерпані. Він наголосив, що без них Росія може залишити мільйони українців без світла й опалення.
«Нам потрібні були (ракети до — ред.) Patriot ще вчора», — сказав український лідер.
З його слів, що Росія використовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожної масованої атаки. Саме тому, додав глава держави, Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи досвідом, які потрібні США, щоб отримати перехоплювачі Patriot.
Зеленський додав, що Трамп погодився продовжити роботу над наданням Києву ліцензій на виробництво ракет Patriot.
Зустріч Зеленського і Трампа
У середу, 28 липня, Зеленський та Трамп провели зустріч в Білому домі. Зокрема, сторони обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для ППО Patriot, а також нові кроки для дипломатичного закінчення війни. Український президент назвав зустріч “хорошою”.