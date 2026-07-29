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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Зеленський звернувся до Трампа з терміновим проханням, аби запобігти катастрофі: подробиці

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зеленський звернувся до Трампа з терміновим проханням, аби запобігти катастрофі: подробиці

© Associated Press

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідера США Дональда Трампа з проханням надати Україні «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб не допустити енергетичної катастрофи.

Про це український лідер розповів в інтерв’ю Axios.

За словами глави держави, це необхідно для захисту енергетичної інфраструктури від можливих масованих російських атак у зимовий період.

Зеленський наголосив, що Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку холодів, адже наявні запаси майже вичерпані. Він наголосив, що без них Росія може залишити мільйони українців без світла й опалення.

«Нам потрібні були (ракети до — ред.) Patriot ще вчора», — сказав український лідер.

З його слів, що Росія використовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожної масованої атаки. Саме тому, додав глава держави, Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи досвідом, які потрібні США, щоб отримати перехоплювачі Patriot.

Зеленський додав, що Трамп погодився продовжити роботу над наданням Києву ліцензій на виробництво ракет Patriot.

Зустріч Зеленського і Трампа

У середу, 28 липня, Зеленський та Трамп провели зустріч в Білому домі. Зокрема, сторони обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для ППО Patriot, а також нові кроки для дипломатичного закінчення війни. Український президент назвав зустріч “хорошою”.

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Дата публікації
Кількість переглядів
297
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