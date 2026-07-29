Зеленский обратился к Трампу с срочной просьбой, чтобы предотвратить катастрофу: подробности

Зеленский и Трамп. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский обратился к лидеру США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине «зимний пакет» ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы не допустить энергетическую катастрофу.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios.

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По словам главы государства, это необходимо для защиты энергетической инфраструктуры от возможных массированных атак в зимний период.

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Зеленский подчеркнул, что Украина хочет собрать 300 ракет-перехватчиков до начала холодов, ведь запасы почти исчерпаны. Он подчеркнул, что без них Россия может оставить миллионы украинцев без света и отопления.

«Нам нужны были (ракеты в ред.) Patriot еще вчера», — сказал украинский лидер.

По его словам, Россия использует от 30 до 40 баллистических ракет во время каждой массированной атаки. Именно поэтому, добавил глава государства, Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, необходимыми США, чтобы получить перехватчики Patriot.

Зеленский добавил, что Трамп согласился продолжить работу над предоставлением Киеву лицензий на производство ракет Patriot.

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Встреча Зеленского и Трампа

В среду, 28 июля, Зеленский и Трамп провели встречу в Белом доме. В частности, стороны обсудили возможность совместного производства ракет-перехватчиков для ПВО Patriot, а также новые шаги по дипломатическому окончанию войны. Украинский президент назвал встречу «хорошей».

В свою очередь, Трамп сообщил, что президенты «обсудили много вопросов», а встреча «прошла очень хорошо». Кроме того, он заявил о «большой чести» встретиться с президентом Украины.

Кроме того, в США Зеленский встретился с более чем 60 сенаторами от обеих партий. Одной из главных тем переговоров стало усиление антибаллистической защиты Украины.

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