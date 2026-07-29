Після зустрічі із Зеленським Трамп відправляє своїх людей до Києва: у ISW розкрили цілі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі в Білому домі 28 липня / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у Вашингтоні щодо ППО й дипломатії. На тлі цього спецпредставники президента США готуються вперше відвідати Київ для обговорення завершення війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зеленський 28 липня провів у Вашингтоні зустріч із Трампом. Головними темами переговорів стали зміцнення української протиповітряної оборони та дипломатичні ініціативи, покликані наблизити завершення війни Росії проти України.

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За підсумками зустрічі Зеленський назвав її «хорошою». Він повідомив, що під час розмови сторони порушили питання надання Україні американських ліцензій на виробництво неназваних ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а також обговорили можливості активізації дипломатичних зусиль для припинення війни.

28 липня Financial Times із посиланням на джерело, знайоме з деталями переговорів, написало, що спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і колишній старший радник американського президента Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ у межах мирних ініціатив.

Своєю чергою американська політична активістка Лора Лумер, посилаючись на джерело в Білому домі, заявила, що Віткофф і Кушнер можуть приїхати до української столиці протягом найближчих двох тижнів — до 11 серпня.

Аналітики звернули увагу, що після вступу Трампа на посаду президента у січні 2025 року Віткофф і Кушнер вже неодноразово здійснювали візити до Москви.

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Зустріч Зеленського і Трампа — результати

Нагадаємо, Трамп назвав зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті великою честю та заявив, що переговори минули дуже добре.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Трампом вони обговорили спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичних зусиль для завершення війни. Український президент також висловив співчуття американській стороні через смерть сенатора Ліндсі Грема.

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