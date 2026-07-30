Нова хвиля спеки вже в Україні: чи повернуться завтра відключення світла

Чи будуть відключення світла у п’ятницю / © ТСН.ua

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Попри нову хвилю спеки, яка насувається на Україну, відлючень світла поки не буде. Принаймні, завтра, 31 липня.

Про це повідомил в «Укренерго».

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«Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження не планується», — повідомили в компанії.

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Водночас, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо і перенести користування потужними електроприладами на денний час: з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, Денис Шмигаль попередив, що через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня в Україні може зрости споживання електроенергії. У разі потреби можуть запровадити обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Раніше експертка спрогнозувала, скільки киян можуть виїхати через нові блекаути взимку.

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