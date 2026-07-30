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Нова хвиля спеки вже в Україні: чи повернуться завтра відключення світла
Чи витримає енергосистема новий стрибок температури та чи доведеться українцям знову сидіти без світла у спеку? В «Укренерго» вже сформували графік роботи на п’ятницю, 31 липня.
Попри нову хвилю спеки, яка насувається на Україну, відлючень світла поки не буде. Принаймні, завтра, 31 липня.
Про це повідомил в «Укренерго».
«Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження не планується», — повідомили в компанії.
Водночас, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо і перенести користування потужними електроприладами на денний час: з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, Денис Шмигаль попередив, що через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня в Україні може зрости споживання електроенергії. У разі потреби можуть запровадити обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Раніше експертка спрогнозувала, скільки киян можуть виїхати через нові блекаути взимку.