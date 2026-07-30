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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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210
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Нова хвиля спеки вже в Україні: чи повернуться завтра відключення світла

Чи витримає енергосистема новий стрибок температури та чи доведеться українцям знову сидіти без світла у спеку? В «Укренерго» вже сформували графік роботи на п’ятницю, 31 липня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чи будуть відключення світла у п'ятницю

Чи будуть відключення світла у п’ятницю / © ТСН.ua

Попри нову хвилю спеки, яка насувається на Україну, відлючень світла поки не буде. Принаймні, завтра, 31 липня.

Про це повідомил в «Укренерго».

«Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження не планується», — повідомили в компанії.

Водночас, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо і перенести користування потужними електроприладами на денний час: з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, Денис Шмигаль попередив, що через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня в Україні може зрости споживання електроенергії. У разі потреби можуть запровадити обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Раніше експертка спрогнозувала, скільки киян можуть виїхати через нові блекаути взимку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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