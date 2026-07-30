Скандал із закритими укриттями: новий прем’єр жорстко взявся за сховища

Тотальна перевірка укриттів: Корецький дав жорстку команду посадовцям / © Getty Images

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Усі без винятку укриття цивільного захисту в Україні підлягають негайній перевірці щодо їхнього належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

Відповідне доручення профільним міністерствам, ОВА та органам місцевого самоврядування дав новий премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

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За його словами, профільні відомства невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

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«Всі — без винятку. Відповідні доручення отримали усі відповідальні посадові особи», — запевнив прем’єр.

Корецький наголосив, що доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена.

«В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей», — доручив він.

Прем’єр обурений, що на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах можуть взагалі виникати проблема з доступом до укриттів.

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«Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця», — підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у Мережі активно поширили відео, що під час атаки 30 липня нібито киян не пустили до укриття в метро. Втім, у «Київському метрополітені» це спростували.

Омбудсман Дмитро Лубінець різко відреагував на повідомлення про недопуск людей до укриттів і закликав звертатися до поліції у разі відмови.

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