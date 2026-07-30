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Скандал із закритими укриттями: новий прем’єр жорстко взявся за сховища
Новий прем’єр доручив перевірити всі сховища країни і вимагає безперешкодного доступу до укриттів ще до оголошення тривоги.
Усі без винятку укриття цивільного захисту в Україні підлягають негайній перевірці щодо їхнього належного утримання та безперешкодного доступу громадян.
Відповідне доручення профільним міністерствам, ОВА та органам місцевого самоврядування дав новий премʼєр-міністр України Сергій Корецький.
За його словами, профільні відомства невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян.
«Всі — без винятку. Відповідні доручення отримали усі відповідальні посадові особи», — запевнив прем’єр.
Корецький наголосив, що доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена.
«В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей», — доручив він.
Прем’єр обурений, що на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах можуть взагалі виникати проблема з доступом до укриттів.
«Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця», — підсумував прем’єр-міністр.
Нагадаємо, у Мережі активно поширили відео, що під час атаки 30 липня нібито киян не пустили до укриття в метро. Втім, у «Київському метрополітені» це спростували.
Омбудсман Дмитро Лубінець різко відреагував на повідомлення про недопуск людей до укриттів і закликав звертатися до поліції у разі відмови.