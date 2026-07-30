У Києві людей не пустили до укриття під час атаки РФ: Лубінець зробив жорстку заяву

Кияни ховаються у метро під час обстрілу / © Дмитро Лубінець

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Омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував повідомлення про недопуск людей до київського метро під час повітряної тривоги. Він наголосив, що під час тривоги людям не можуть відмовляти в доступі до укриття, вимагати документи або перевіряти місце реєстрації.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини написав у соціальних мережах.

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За його словами, цієї ночі понад 56 тисяч людей ховалися від ракет і дронів на станціях київського метро. Водночас до Офісу омбудсмана надходять повідомлення, що в окремих випадках громадянам відмовляли в доступі до укриттів.

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«Людину не можна не пустити в укриття, коли над нею летять ракети та дрони», — наголосив Лубінець.

Що не можуть вимагати на вході до укриття

Омбудсман пояснив, що під час повітряної тривоги заборонено:

вимагати у людини документи або з’ясовувати місце її реєстрації;

стверджувати, що укриття призначене лише для мешканців певного будинку;

відмовляти в доступі дорослим із дітьми;

виганяти людей із домашніми тваринами.

Лубінець наголосив, що законодавство не забороняє перебувати в укриттях із домашніми улюбленцями. У разі відмови в доступі під час тривоги він закликав негайно звертатися до Національної поліції.

У більшості перевірених укриттів виявили порушення

За даними моніторингових візитів Офісу омбудсмана, недоліки мали 93% перевірених укриттів. Ще 80 об’єктів узагалі не функціонували, хоча в застосунку «Дія» були позначені як доступні.

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За підсумками перевірок відповідальним органам надали 3 996 рекомендацій щодо усунення порушень.

Упродовж 2026 року представники Офісу омбудсмана провели ще 775 моніторингових візитів і надали 2 863 рекомендації.

Лубінець закликав органи державної влади та місцевого самоврядування усунути системні проблеми, передбачити кошти на будівництво і модернізацію укриттів та забезпечити реальний контроль за їхньою готовністю.

Окрему увагу, за його словами, необхідно приділити безперешкодному доступу маломобільних людей і відповідальності посадовців, чиї рішення або бездіяльність можуть загрожувати життю громадян.

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«Люди не повинні обирати між страхом не добігти та страхом залишитися у власній квартирі. Держава зобов’язана дати їм реальний, доступний і надійний захист поруч із домом», — заявив омбудсман.

Скандал через відео біля київського метро

Нагадаємо, вночі 30 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Основні напрямки — Львів та Київ. У столиці внаслідок атак виникли пожежі в Оболонському та Святошинському районах. На Оболоні загорілися торговельні павільйони на території ринку. Одна людина постраждала.

В соціальних мережах і Telegram-каналах поширилося відео зі скупченням людей із сумками біля входу до станції метро. Автори повідомлень стверджували, що киян нібито не пустили до підземки під час повітряної тривоги.

У «Київському метрополітені» спростували обмеження доступу. Там заявили, що після оголошення тривоги всі станції були відкриті та працювали як укриття.

У метрополітені пояснили, що працівники могли просити людей залишити службові приміщення і технологічні проходи та перейти на платформи. Ці зони не призначені для перебування населення і залишаються закритими з міркувань безпеки.

У КМДА порадили людям, які планують завчасно скористатися метро як укриттям, приходити на станції до завершення їхньої роботи та за можливості обирати центральні станції, де зазвичай більше місця.

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