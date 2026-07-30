Тимчасовий захист у ЄС подовжили, але є важлива умова: кого вона стосується

Тимчасовий захист / © ТСН

Реклама

Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Проте це стосується не всіх. Тим, хто подає документи вперше, доведеться довести виконання військового обов’язку.

Про остаточне фінальне погодження політичного рішення, яке відбулося 30 липня, повідомляє «Радіо Свобода».

Реклама

ЄС подовжив тимчасовий захист — що зміниться

Офіційне роз’яснення щодо продовження термінів надали у Раді ЄС. У відомстві переконані, що такий крок забезпечить стабільність для біженців.

Реклама

«Продовження захисту ще на один рік забезпечить більшу визначеність і передбачуваність для всіх, хто змушений тікати від війни», — сказано в заяві Ради ЄС.

Повідомляється, що ключовою зміною стало запровадження військово-облікового критерію для шукачів притулку. Цю позицію роз’яснив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О’Каллаган, чия країна наразі головує в ЄС.

«Підтримуючи Україну, ми також хочемо переконатися, що вона має змогу захищатися. Саме тому наша схема тимчасового захисту враховує законні потреби України», — заявив Джим О’Каллаган.

Важливе уточнення: нові обмеження стосуються лише тих українців, які звертатимуться по статус первинно. Громадяни, які вже мають тимчасовий захист, зможуть автоматично розраховувати на його продовження — для них ці вимоги не застосовуватимуться.

Реклама

Щоб отримати тимчасовий захист за новими правилами, біженцям доведеться підтвердити факт виконання обов’язку перед державою.

«Це можна зробити, пред’явивши паспорт із відміткою про виїзд, поставленою українською владою, яка підтверджує, що людина законно залишила Україну й, відповідно, виконала вимоги військового обліку. Також це можна підтвердити документом — у паперовій або електронній формі, — який засвідчує звільнення від військового обов’язку або виконання відповідних вимог», — заявили у Раді ЄС.

Зазначається, що разом із тим у тексті рішення звертають увагу на нюанси: факт законного виїзду з України не завжди дорівнює виконанню військового обов’язку. Наприклад, у разі короткострокових службових відряджень дозвіл видається на обмежену кількість днів, що не відображається у штампі закордонного паспорта.

Слід зазначити, що від березня 2022 року правом на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу скористалися понад 4 мільйони українців. Статус надає доступ до легального проживання, працевлаштування, медичного обслуговування, освіти та соціальної підтримки.

Реклама

Рішення Ради ЄС стане чинним одразу після його публікації в Офіційному журналі ЄС, яка очікується вже найближчими днями. З цього ж моменту почнуть діяти й оновлені вимоги до нових заявників.

Тимчасовий захист для українців — останні новини

Нагадаємо, станом на кінець квітня 2026 року за межами України, без урахування Росії, перебувало 5,762 млн українських біженців. Більшість із них проживає в європейських країнах, а найбільше українців прийняли Німеччина та Польща.

Раніше ми писали, якщо українці втрачають тимчасовий захист, це зовсім не означає, що їм доведеться негайно повертатися додому. Про це раніше заявляли на тлі інформації про можливе скасування цього статусу в ЄС.

Новини партнерів