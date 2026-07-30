Временную защиту в ЕС продлили, но есть важное условие: кого она касается

Временная защита / © ТСН

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Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. Однако это касается не всех. Тем, кто подает документы впервые, придется доказать исполнение воинского долга.

Об окончательном финальном согласовании политического решения, состоявшемся 30 июля, сообщает «Радио Свобода».

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ЕС продлил временную защиту — что изменится

Официальное разъяснение о продлении сроков предоставили в Совете ЕС. В ведомстве уверены, что такой шаг обеспечит стабильность для беженцев.

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«Продление защиты еще на один год обеспечит большую определенность и предсказуемость для всех, кто вынужден убегать от войны», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Сообщается, что ключевым изменением стало введение военно-учетного критерия для искателей убежища. Эту позицию разъяснил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллаган, чья страна председательствует в ЕС.

«Поддерживая Украину, мы также хотим убедиться, что она может защищаться. Именно поэтому наша схема временной защиты учитывает законные потребности Украины», — заявил Джим О’Каллаган.

Важное уточнение: новые ограничения касаются только украинцев, которые будут обращаться за статусом первично. Граждане, уже имеющие временную защиту, смогут автоматически рассчитывать на его продление — для них эти требования не будут применяться.

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Чтобы получить временную защиту по новым правилам, беженцам придется подтвердить факт исполнения долга перед государством.

«Это можно сделать, предъявив паспорт с отметкой о выезде, поставленной украинскими властями, которая подтверждает, что человек законно покинул Украину и, соответственно, выполнил требования военного учета. Также это можно подтвердить документом — в бумажной или электронной форме, — удостоверяющим освобождение от воинского долга или выполнение соответствующих требований», — заявили в Совете ЕС.

Отмечается, что вместе с тем в тексте решения обращают внимание на нюансы: факт законного выезда из Украины не всегда равен исполнению воинского долга. Например, в случае краткосрочных служебных командировок разрешение выдается на ограниченное количество дней, что не отражается в штампе загранпаспорта.

Следует отметить, что с марта 2022 правом на временную защиту в странах Евросоюза воспользовались более 4 миллионов украинцев. Статус предоставляет доступ к легальному проживанию, трудоустройству, медицинскому обслуживанию, образованию и социальной поддержке.

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Решение Совета ЕС вступит в силу сразу после его публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается в ближайшие дни. С этого момента начнут действовать и обновленные требования к новым заявителям.

Временная защита для украинцев — последние новости

Напомним, по состоянию на конец апреля 2026 года за пределами Украины, без учета России, находилось 5,762 млн. украинских беженцев. Большинство из них проживает в европейских странах , а больше всего украинцев приняли Германия и Польша.

Раньше мы писали, если украинцы теряют временную защиту, это вовсе не означает, что им придется немедленно возвращаться домой. Об этом ранее заявляли на фоне информации о возможной отмене этого статуса в ЕС.

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