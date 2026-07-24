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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Польша изменила правила для украинцев призывного возраста: чего теперь ждать

Власти Польши объяснили, кто сможет получить временную защиту, а кому откажут.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Мужчины

Мужчины / © ТСН

Польша подтвердила, что украинцы призывного возраста и дальше могут беспрепятственно въезжать в страну. В то же время, для части граждан вводятся новые правила по получению временной защиты, которые будут действовать в соответствии с обновленными нормами Европейского Союза.

О нововведениях сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик.

По его словам, изменения связаны с обновленными правилами Европейского Союза по механизму временной защиты для украинских граждан, который продлен до марта 2028 года.

Главное изменение касается украинцев призывного возраста, еще ни разу не оформлявших временную защиту в любой стране ЕС. После въезда в Польшу они не смогут впервые воспользоваться этой процедурой.

Значит ли это запрет на въезд

В польском МВД отмечают: никакого запрета на пересечение границы для украинцев призывного возраста нет.

Право на въезд в Польшу сохраняется. В то же время по прибытии в страну возможность подать заявление на международную или временную защиту для тех, кто раньше не пользовался этим механизмом в ЕС, будет ограничен.

Что изменится на польской границе

Польская Пограничная служба будет официально фиксировать факт въезда граждан Украины призывного возраста. Для этого будут использоваться соответствующие отметки в документах или другие официальные подтверждения пересечения государственной границы.

В Варшаве подчеркивают, что такие меры носят исключительно административный характер и не влияют на право украинцев въезжать в Польшу.

Нововведения не распространяются на украинцев, уже находящихся в странах Европейского Союза и ранее оформивших статус временной защиты.

Если такое лицо временно покинуло Польшу и утратило силу этого статуса, по возвращении его возобновят автоматически без повторного прохождения процедуры.

Таким образом, новые правила касаются только граждан Украины призывного возраста, впервые прибывающих в Польшу и еще не пользовавшихся механизмом временной защиты ни в одном государстве Европейского Союза.

Украинцы в Польше — последние новости

Напомним, с 1 января 2027 года в Польше вступят в силу новые правила медицинской оценки для лиц, претендующих на пенсии по инвалидности и другие выплаты от Учреждения социального страхования (ZUS).

Также ранее в Польше подписали закон о реформе Национальной инспекции труда (PIP), который предоставляет ведомству новые инструменты для борьбы с фиктивной самозанятостью и принудительным заключением гражданско-правовых соглашений. Нововведения позволят защитить права работников, среди которых и тысячи украинцев.

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Дата публикации
Количество просмотров
512
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