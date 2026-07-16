В Польше резко изменилось отношение к помощи Украине: новый опрос шокировал цифрами

Украина и Польша / © Associated Press

Реклама

В Польше отмечено заметное снижение поддержки военной помощи Украине на фоне обострения польско-украинских исторических разногласий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу польского издания Rzeczpospolita.

Согласно исследованию, 52,2% поляков считают, что Польша должна и впредь оказывать военную поддержку Украине, тогда как 45,2% выступают против. Еще 2,5% респондентов затруднились с ответом.

Реклама

Издание отмечает, что по сравнению с концом 2022 года поддержка Киева среди польского общества существенно снизилась: тогда продолжение военной помощи поддерживали 77,5% опрошенных, а противников было всего 18,3%.

По оценке газеты «Rzeczpospolita», изменение общественных настроений происходит на фоне резкого обострения польско-украинских отношений из-за исторических вопросов. Газета связывает это, в частности, с решением президента Украины назвать одно из воинских подразделений в честь героев УПА, что вызвало острую реакцию польских политиков. Дополнительную критику в адрес правительства Дональда Туска вызвала информация о передаче Украине пяти ракет PAC-3 для систем Patriot.

Издание отмечает, что больше всего противников дальнейшей военной поддержки Украины среди сторонников оппозиционных партий, прежде всего «Право и справедливость», «Конфедерации» и Razem. В этой группе также преобладают избиратели, не участвующие в выборах, жители сельской местности и респонденты младшего возраста.

Несмотря на это, нынешние польские власти продолжают настаивать на том, что поддержка Украины отвечает национальным интересам Польши. Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявлял, что помощь Киеву отдаляет российскую угрозу от польских границ, а премьер-министр Дональд Туск подчеркивал, что оборона Украины напрямую влияет на безопасность Польши.

Реклама

В то же время отдельный опрос SW Research, проведенный для портала rp.pl, показал, что 42,2% поляков не считают поставку вооружения Украине фактором укрепления безопасности Польши, тогда как противоположного мнения придерживаются 38,5% респондентов.

Напомним, что недавний опрос показал: почти половина поляков — 46,6% — считает Украину ответственной за обострение дипломатического конфликта и ухудшение отношений между странами.

В то же время большинство украинцев поддерживают конструктивное урегулирование исторических разногласий между Украиной и Польшей и не склонны к конфронтации.

Новости партнеров