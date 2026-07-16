У Польщі різко змінили ставлення до допомоги Україні: нове опитування шокувало цифрами

Україна та Польща / © Associated Press

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У Польщі зафіксували помітне зниження підтримки військової допомоги Україні на тлі загострення польсько-українських історичних суперечок.

Про це свідчать результати опитування дослідницького центру IBRiS, проведеного на замовлення польського видання Rzeczpospolita.

Згідно з дослідженням, 52,2% поляків вважають, що Польща має й надалі надавати військову підтримку Україні, тоді як вже 45,2% виступають проти. Ще 2,5% респондентів не визначилися із відповіддю.

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Видання наголошує, що порівняно з кінцем 2022 року підтримка Києва серед польського суспільства суттєво знизилася: тоді продовження військової допомоги підтримували 77,5% опитаних, а противників було лише 18,3%.

За оцінкою Rzeczpospolita, зміна суспільних настроїв відбувається на тлі різкого загострення польсько-українських відносин через історичні питання. Газета пов’язує це, зокрема, з рішенням президента України назвати один із військових підрозділів на честь героїв УПА, що викликало гостру реакцію польських політиків. Додаткову критику уряду Дональда Туска спричинила інформація про передачу Україні п’яти ракет PAC-3 для систем Patriot.

Видання зазначає, що найбільше противників подальшої військової підтримки України серед прихильників опозиційних партій, насамперед «Право і справедливість», «Конфедерації» та Razem. У цій групі також переважають виборці, які не беруть участі у виборах, мешканці сільської місцевості та молодші респонденти.

Попри це, чинна польська влада продовжує наполягати, що підтримка України відповідає національним інтересам Польщі. Віцепрем’єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш раніше заявляв, що допомога Києву віддаляє російську загрозу від польських кордонів, а прем’єр-міністр Дональд Туск наголошував, що оборона України безпосередньо впливає на безпеку Польщі.

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Водночас окреме опитування SW Research для порталу rp.pl показало, що 42,2% поляків не вважають передачу озброєння Україні чинником зміцнення безпеки Польщі, тоді як протилежної думки дотримуються 38,5% респондентів.

Нагадаємо, недавнє опитування засвідчило, що майже половина поляків — 46,6% — вважає Україну відповідальною за загострення дипломатичного конфлікту та погіршення відносин між країнами.

Водночас більшість українців підтримують конструктивне вирішення історичних суперечок між Україною та Польщею і не схиляються до конфронтації.

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