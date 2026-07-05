Хто винен у загостренні конфлікту між Варшавою та Києвом: думка поляків здивувала (інфографіка)

Конфлікт між Україною та Польщею / © ТСН

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Майже половина поляків — 46,6% — вважає Україну відповідальною за загострення дипломатичного конфлікту та погіршення відносин між країнами.

Про це свідчить свіже опитування SW Research для RP.pl.

Респондентів запитали, хто, на їхню думку, винен за екскалацію конфлікту між двома країнами.

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Результати опитування

Результати були такі:

12,7% респондентів звинувачують Польщу,

46,6% — Україну,

25,4%, тобто кожний четвертий, вважають, що відповідальні дві країни,

11,4% учасників опитування не мають думки з цього питання,

4% респондентів не чули про конфлікт.

Цікаво, що у розрізі статі більшість чоловіків (54%) відповіли, що Україна відповідальна за конфлікт. І лише 39% жінок мають таку думку.

«Цю думку також поділяють понад половина респондентів з доходом від 5001 до 7000 злотих нетто (51%), а також майже шість із десяти респондентів з міст з населенням від 200 тисяч до 499 тисяч осіб», — прокоментував віцепрезидент правління SW Research Пйотр Зімольжак.

Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини

Не встиг вщухнути конфлікт на тлі УПА та ордена Білого Орла, як Київ і Варшава пересварилися через МіГ-29. За даними польських ЗМІ, переговори між двома країнами щодо передачі польських винищувачів зайшли у глухий кут, а публічні заяви польських високопосадовців свідчать про приховування реального технічного стану літаків та розбіжностей у домовленостях.

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Інформація про скасування угоди та подальшу утилізацію винищувачів, які Польща обіцяла передати Україні, викликала бурхливе обговорення серед українців у соцмережах.

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