Ці парфуми вже не в моді: які аромати втратили актуальність 2026 року

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Парфумерія, як і мода, постійно змінюється, відображаючи нові тенденції, спосіб життя та вподобання людей. Цього року головний акцент зміщується на природність, емоційний комфорт і прагнення до автентичності.

Як правильно обирати сучасні аромати, а які вже не актуальні, розповіли експерти Vogue Italia.

Парфумерні тренди змінюють. Популярні останніми роками гурманські композиції стають більш стриманими та багатогранними. Натомість серед жінок зростає інтерес до стійких ароматів із виразним шлейфом. Панянки віддають перевагу парфумам, які мають власний характер і здатні створювати емоційний зв’язок із власником. На цьому тлі деякі ольфакторні тенденції, що були на піку популярності, поступово втрачають актуальність.

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Аромати, які вже не актуальні 2026-го

Мінімалістичні аромати

Аромати, побудовані навколо кількох домінантних та легко впізнаваних нот, втрачають позиції. Вони поступилися місцем складнішим композиціям, у яких класичні ванільні і мускусні ноти збагачуються несподіваними композиціями.

Гурманські акорди розвиваються, відкриваючись пряним та цитрусовим контрастам — таким як кайенський перець, бергамот та шафран. Ці ноти додають парфумим глибини, напруги та характеру.

Аромати, що створюють ефект «чистоти»

Навіть класичний ефект «щойно вийшли з душу» набуває нового звучання. Аромати, які лише нагадують запах мила без особливих відтінків, вже не викликають захоплення. Водночас вони еволюціонують в бік більш витончених композицій, які поєднуються зі шкірою та підкреслюють її природну хімію.

Аромати, що нагадують десерти та кавові напої

Аромати, що асоціюються зі свіжоспеченою випічкою, гарячим шоколадом або пряною кавою, поступаються місцем більш вишуканим інтерпретаціям.

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Фруктові нотки, збагачені спеціями та амбровими акордами, зберігають свою чуттєвість та інтенсивність, але з більш елегантним, нюансованим та сучасним результатом.

Аромати, що викликають натхнення

Парфумів із красивим флаконом чи вдалою рекламною кампанією вже недостатньо, щоб підкорити покупців. Дедалі більше людей обирають аромати, які не просто приємно звучать, а викликають спогади, надихають або створюють особливий настрій.

Популярність набирають композиції з власною історією та характером. Такі парфуми допомагають виразити індивідуальність і формують емоційний зв’язок зі своїм власником.

Сьогодні цінність парфумів дедалі більше вимірюється їхньою здатністю пробуджувати спогади, пробуджувати емоції та розповідати особисту історію. Таким чином, аромати стають історіями, які можна носити.

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Нагадаємо, ми писали про літні парфуми-афродизіаки для чоловіків. Вони викликають сильний потяг і залишають тривале враження. Їхні теплі, чуттєві та спокусливі ноти не лише привертають увагу, а ще й створювати особливу атмосферу, яку складно забути.

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